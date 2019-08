Thom Yorke vydal desku Anima. Stejnojmenný krátký snímek se natáčel v pražském metru nebo na březích Vltavy.

Legenda ostrovní hudby. Thom Yorke spolu se svými Radiohead ovlivnil rock, pop i elektronickou muziku. | Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Britský zpěvák a muzikant Thom Yorke má hotovo. Svou prací s domovskou kapelou Radiohead od devadesátých let ovlivnil rock, pop i elektronickou hudbu více než většina jeho souputníků. Desky jako OK Computer či Kid A navždy zůstanou klíčovou informací o hudební revoluci, která na přelomu tisíciletí proběhla. Ale co víc, jsou mistrovským ztvárněním měnících se nálad, které v citlivých duších tehdy převládaly. A není se tedy čemu divit, že jeho nová deska Anima především zachycuje nálady současnosti.