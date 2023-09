Patřil do kategorie umělců, kteří své fanynky dráždili nejen atraktivním rozcuchaným vzhledem, ale i nevšedně zabarveným hlasem a hrou na kytaru. Peter Nagy jim servíroval – a dodnes servíruje - balady i rychlejší songy, z nichž se mnohé staly nezpochybnitelnými hity.

Peter Nagy, rodák se slovenského Prešova, se pro svět showbyznysu vlastně narodil. Předurčoval ho k tomu jeho hudební talent, navíc splňoval parametry toho, jak má takový idol dívčích srdcí vypadat. V osmdesátých letech, kdy na sebe upozornil písní Profesor Indigo, která v tehdejších televizních a rádiových hitparádách vystřelila z nuly na první místa, byl jednoduše pro mnohé zjevením.

Úspěchu zmiňované písně Peter využil a v roce 1983 poskočil v československém Zlatém slavíkovi z osmačtyřicátého na čtvrté místo. V témže roce mimochodem získal Zlatého Diskoslavíka díky hlasování lidí z padesáti pražských diskoték. Následně, po skončení povinné vojenské služby, založil doprovodnou kapelu Indigo. A naplno tím rozjel svou muzikantskou dráhu.

Žena s nezdolnou vůlí žít. Mariku Gombitovou nezastavilo peklo ani české fámy

Postupně sázel jeden hit za druhým - Kristínka iba spí, Chráň svoje bláznovstvá, Láska je tu s nami, Poďme sa zachrániť, So mnou nikdy nezostarneš, Sme svoji, Aj tak sme frajeri a podobně. Všechny dodnes patří ke generační výpovědi jeho československých vrstevníků, jakými byli Miro Žbirka, Richard Müller či Elán.

V roce 2011 vydával reprezentativní dvoudiskový výběr „…more piesní“, který obsahuje i jeho srdcovky, třeba písničku Rozhĺadňa 25 z alba Labute a havrany.

„Zpívá se v ní – ‚postavil som si rozhľadňu, z kameňov mojich rokov, je čas byť vysoko nad vecou, ono je ťažké nezblbnúť, keď všetci idú dvesto, sfetovaní reklamou…‘. Je tedy jednoduchým shrnutím toho, co si myslím o současném světě – že lidé podlehli něčemu, čemu se odborně říká konzum teror. Nechají se vydírat reklamou, berou si úvěry, mění svůj celý životní styl, jen aby vydělali co nejvíc peněz. Často ale zapomínají, že život je strašně krátký. Že kvůli tomu, aby ukázali, jak luxusně si žijí, hazardují s roky, které už nevrátí,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro Deník Nagy.

Se skupinou Indigo nahrál sedmnáct alb, která vždy patřila k nejprodávanějším titulům na hudebním trhu (alba Chráň svoje bláznovstvá se prodalo 480 tisíc nosičů a alba Mne sa neschováš až 600 tisíc nosičů). V hlasování ankety Zlatý slavík získal dvakrát bronz, jednou stříbro a v roce 1985 titul Zlatý slavík.

Z hvězdných výšin na temné dno. Michal Penk měl talent od boha, zahodil ho

Peter Nagy si svoji popularitu drží dodnes – koncertuje a patří k jedněm z nejsympatičtějších i nejkomunikativnějším umělců vůbec. Jeho smýšlení je navíc stále pozitivní a česko-slovenské. „Nemyslím si, že se rozdělení našich zemí projevilo na horším vnímání slovenských písniček Čechy a českých Slováky. Viděl jsem například skvělý koncert Olympiku, během něhož Slováci vstali a zpívali společně s ním Osmý den schází nám nebo Slzy tvý mámy… To samé se stává i mně, kde si lidé pobrukovali Láska je tu s nami nebo Kristýnka iba spí, Sme svoji,“ vyprávěl.

V posledních letech je podle něj snahou médií česko-slovenský mediální trh zase sjednotit, což se daří. „Ukazuje se, že Češi a Slováci jsou natolik lenivé národy, že se nikdy hádat nebudou,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Dlouholeté přátelství

Petera Nagyho pojilo dlouholeté přátelství s Vašem Patejdlem, který zemřel přesně před měsícem.

„Děkuji za všechny krásné věci, které jste pro lidi udělali. Je těžké se loučit bez frází a frází. Umělec je vždy jako motýl. Chce létat, i když už nemůže. Chce být tam, kde je světlo. Tak šťastný let do nekonečna. Takhle se s tebou loučím… S písničkou, kterou jsme spolu nazpívali… jasně, ale upřímně. Peter,“ napsal zpěvák na sociální síť den před pohřbem s Patejdlem a přidal společný duet Motýle zblízka.

Zpěvák, skladatel, textař, producent, fotograf Peter Nagy je z umělců, kteří se řadí do kategorie „sympatičtí“. Je radost s ním pobýt a povyprávět, protože je nezáludný a stále pokorný vůči celém svém konání.

Deset největších hitů

Profesor Indigo

Aj tak sme stále frajeri

Poďme sa zachrániť

So mnou nikdy nezostarneš

Kristínka iba spí

Chráň svoje bláznovstvá

Sme svoji

Korálky od Natálky

Láska je tu s vami

S nohami na stole

Typický znak

Peterovým typickým znakem je jeho blonďatá vlnitá hříva. Navíc má charakteristický hlas, který je v běhu času naprosto nezaměnitelný s jinými českými a slovenskými interprety.



Největší šlágr

Profesor Indigo. Peter měl a má mnoho šlágrů, ale tento byl výjimečný tím, že nastartoval jeho uměleckou kariéru. „Profesor Indigo, něpochopí, žije si zavretý, do definícií, profesor Indigo, dávno už nevidí, že je tu obloha, z ktorej dýcha, že je tu láska čo mu chýba…“



Zlatý slavík

Může se pochlubit tím, že se stal v roce 1985 Zlatý slavíkem. Tuto anketu popularity „okupoval“ dlouhá léta Karel Gott, ale Peter jej dokázal porazit. Totéž se v následujících třech letech podařilo jen Daliboru Jandovi.



Citát

„Měl jsem to štěstí, že jsem vždycky žil v rozporuplné době, která ale byla velmi inspirativní. Takže ano, jde o mé prožitky, ale i poznatky.“



Česko-slovenské vztahy

Podle Petera se na nich nic nezměnilo. Spíš je rozdělení republik vzájemně posílilo. Mezi českými muzikanty je podle jeho slov mnoho přátel, s některými nazpíval i desku duet – například s Petrem Jandou, Jankem Ledeckým nebo Petrem Mukem.



Co možná nevíte

Měl období, kdy se věnoval fotografování. Jeho objektem byly často exotické ženy a přírodní scenérie. Své snímky vystavoval v Bratislavě, ve Vídni i v Praze. Kolekci fotografií zmiňovaných exotických dívek pořídil na Kubě, Kostarice, Kanárských ostrovech, Singapuru a Namibii.