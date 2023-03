Není z muzikantské rodiny, a přesto v sedmi letech chytl mikrofon a začal zpívat. To ale ještě jako malý kluk netušil, že z něj jednou bude hvězda šoubyznysu a vítěz jedné z největších hudebních soutěží v republice. Z nenápadného kluka se rázem stal známý zpěvák – Zbyněk Drda.

Zbyněk Drda na archivním snímku | Foto: se souhlasem Zbyňka Drdy

V roce 2006 se život nenápadného, v tu dobu devatenáctiletého, klučiny z Karlových Varů obrátil vzhůru nohama. Zbyněk Drda totiž vyhrál soutěž Česko hledá Superstar. „Zpěv jsem si vybral naprosto svobodně, byla to už od mala má osobní invence. Sbor byla sice chvilková, ale i tak krásná zkušenost. Když jsem byl malý a začínal jsem se zpěvem, což už je opravdu prehistorie, tak moc možností v rámci výuky zpěvu nebylo,“ vzpomíná Zbyněk.

Chodil do klasické lidové školy umění a nejraději vzpomíná na jeho milovanou učitelku zpěvu Dagmar Hubičkovou. Jak sám říká, ať dítě začíná s čímkoliv, je zásadní přístup pedagoga právě k malé bytosti. „A právě paní Hubičková měla nejen dar skvěle učit, ale hlavně byla a je úžasný člověk. Učili jsem se klasické, lidové i modernější věci,“ říká.

Učil se hrát i na klavír a docházel na hodiny nauky, což pro něho byl tedy očistec. „Určitě velice rád vzpomínám i na své další kroky, které nastaly právě po lidušce, a to jsem se vrhl pod křídla paní Štěpánce Steinové a tam se už jednalo o výuku modernějších věcí od popu po rock,“ dodává.

SuperStar? Byla to skvělá jízda

Míní, že na takovou zkušenost jakou byla soutěž Česko hledá Superstar a na její průběh se předem připravit nelze. „Člověk zhruba tušil, co ho čeká, ale nikdo a nic vás zkrátka nedokáže připravit na to, co se bude dít,“ zmiňuje zpěvák. Soutěž prý byla v mnoha ohledech velmi náročná.

„Byli jsme mladí a neměli jsme zkušenosti. Museli se vypořádat s velkým zájmem. V průběhu soutěže námi emoce cloumaly. Neustálá nervozita, napětí a očekávání. Já osobně musím říct, že když ve finálovém večeru zaznělo mé jméno jakožto vítěze, tak jsem měl smíšené pocity. Samozřejmě jsem měl radost, ale taky jsem si uvědomoval, že tímhle okamžikem celá soutěž končí, a mrzelo mě to. Byla to skvělá jízda,“ popisuje Zbyněk.

Vzhledem k tomu, že je Zbyněk Drda spíše introvert, byly pro něj začátky po soutěži hodně náročné. „Ono ale, když máte svou profesi rádi, tak spoustu věcí překousnete. Teď mám přece jen už nějaká léta a zkušenosti za sebou,“ říká s úsměvem. Nejhorší snad byla naprostá ztráta soukromí a s tím spojené ostatní důsledky. Jak připomíná, tak v jakémkoliv prostředí, kde se hraje o prestiž, slávu nebo peníze, je hodně tvrdý konkurenční boj.

Sláva je jen pozlátko

Sláva je něco neuvěřitelného a musí to být určitě pecka. To si myslí spousta lidí. „Možná kdyby dostali možnost ji v určité intenzitě třeba jen na týden zakusit, byli by vděční za to, kde a kým jsou,“ míní zpěvák.

Dnes se stále věnuje muzice. Vyšel mu nový videoklip, a stále se snaží být v oboru aktivní. „Pro mě je hlavní vědomí toho, že mi byl dán nějaký kousek talentu, daru, a rád bych ho vracel a předával ostatním,“ zdůrazňuje Zbyněk.

Kromě zpěvu maluje a začal prý fušovat i do produkce. Za šestnáct let, co ho lidé poznávají na ulici, se účastnil nespočtu benefičních a charitativních koncertů. Podpora dětských domovů, onkologických oddělení nebo pomoc zvířatům je pro něj důležitá.

I přes to všechno je pro něho prioritou rodina a přátelé. Právě nejbližším patří velký dík za to, že mu byli a hlavně stále jsou oporou.