Kamila a Jana, dvě třicátnice, které jsou již od základní školy nerozlučnými kamarádkami. Jsou však věci, které se v jejich životních příbězích různí jednou z nich je první pohlavní styk.

„Svoje poprvé jsem zažila v 16 letech. Bylo to s mým přítelem, se kterým jsem tehdy rok chodila a rozhodli jsme se to udělat v den našeho výročí. Myslela jsem si, že když o to nepřijdu, budu mezi kamarádkami za přírodní úkaz.