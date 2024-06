Brněnský soud potvrdil tresty za týrání bezdomovce

Brno – Pepř v ústech a rozžhavená lžíce přitisknutá na stehně. To, co sedmdesátiletý bezdomovec prožil, se dá podle odvolacího senátu Krajského soudu v Brně směle označit za mučení. I.V. a M.B. si za čin, který spáchali loni v říjnu v chatce u brněnského obchodu Makro, odsedí tři a pět let vězení. Soudce Jiří Šoukal v úterý zamítl jejich odvolání.

