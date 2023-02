61 let

„Vyznamenání bratrům Mašínovým bych nedal.“

Petr Pavel

Generál Petr Pavel začal o své možné kandidatuře hovořit už před rokem a půl. V covidovém období se zaměřil na krizové řízení s heslem Spolu silnější. Po zahájení ruské agrese na Ukrajině jeho hlas přirozeně zmohutněl, neboť jeho odbornost v armádní tematice nikdo nemohl zpochybnit. Průzkumy veřejného mínění ho setrvale uvádějí jako favorita voleb. Pavel sice přivítal, že ho podporuje trojblok vládních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ale prezentuje se především jako občanský kandidát, jemuž vyjádřilo podpisem přízeň přes 80 tisíc lidí.

Ačkoliv působil na nejvyšší vojenské funkci v NATO a jeho blízkým spolupracovníkem je bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář, Pavel není bezhlavě proamerický. V rozhovoru pro Deník například uvedl, že v současné ekonomické situaci by nebyl pro nákup drahých amerických stíhaček F16, ale spíš by se přiklonil ke švédským gripenům. Pro část voličstva bude důležité i jeho vyjádření, že by nedal vyznamenání bratrům Mašínovým.

Petr Pavel v posledních týdnech čelí kritice za své předlistopadové angažmá v KSČ. Byl předsedou základní organizace strany a účastníkem zpravodajského kurzu, který podle jeho spolužáka Pavla Beneše sloužil k přípravě klasických rozvědčíků.

„Vojenská zpravodajská služba, jejímž jsem byl členem, zjišťovala informace o armádách cizích států, nikdy o vlastních občanech. Pokud jsem jako průzkumník a později zpravodajec získával nějaké informace, tak o poloze odpalovacích zařízení, velitelských stanovištích, mostech. Stejný průzkum měli naši protivníci, armády musejí vědět, co stojí proti nim, aby s tím mohly efektivně bojovat,“ řekl k tomu Deníku Pavel.

Petr Pavel se narodil 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Ve čtrnácti letech nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě, poté absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Z prvního manželství má dva syny, Jana a Petra, druhou manželkou je Eva Pavlová.

