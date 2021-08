Pokud jste vaši novou lásku odhadli dobře a při vašem návrhu na jízdu na kole s hrůzou v očích neprchla, máte napůl vyhráno. Teď už se můžete soustředit na to, jak naplánovat ideální trasu, co vzít sebou a také na sebe.

A buďte klidní, i ona teď nebude myslet na nic jiného, než na vaše rande. Bude chtít být kvůli vám nejen nejkrásnější, ale nebude vás chtít ani zklamat svojí kondicí, pokud se cyklistice nevěnuje pravidelně. Zkrátka nebude chtít nic ponechat náhodě.

Ještě než společně šlápnete do pedálů, měli byste se domluvit na tom, jak dlouhá a náročná jízda vás čeká. Chcete přece, aby vyjížďku nezkazilo to, že partnerovi, který na kole jezdí mnohem víc než vy, nestačíte. Je důležité, aby se přizpůsobil vždy ten zdatnější z dvojice tomu méně zdatnému jak v délce trasy, tak i v rychlosti jízdy.

Pokud nejste vyloženě sportovní typ a máte obavy, že byste žádnou náročnější jízdu do kopců nezvládla, nebojte se projevit a říct o svých obavách včas. Předejdete tím možným problémům a zklamání.

Překvapení jsou sice fajn, ale nechcete přece, abyste v cíli zápasíc s dechem proklínala svého milého i sebe. Je lepší si třeba u sklenky dobrého vína naplánovat trasu tak, aby vám vyhovovala oběma. Zkontrolujte technický stav vašich kol, domluvte si gesta, jakými spolu budete při jízdě komunikovat a také co vezmete dobrého na cestu, abyste doplnili energii.

Co na sebe

Už Voskovec s Werichem zpívali na hudbu Jaroslava Ježka, že „je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka“. Chcete-li se svému partnerovi líbit i na kole a udělat na něj dojem, neznamená to, že si na cyklorande musíte nutně brát jen cyklistické oblečení a tretry.

I sportovní sukně může být nejen praktická, ale i slušivá a lichotivá, takže podtrhne váš dívčí půvab jak na kole, tak i mimo něj. Dámské provedení kraťasů mívá kratší nohavičku, aby vynikla krása ženských stehen.

Na kole je ale pro oba nejdůležitější to, abyste se cítili dobře. A to vám zajistí nejen příjemný, kvalitní a funkční materiál spolu se skvěle padnoucím střihem vašeho oblečení, ale i design, ve kterém vám to bude slušet. Helma je sice hlavně otázkou bezpečnosti, ale jde i o módní doplněk, takže na ni rozhodně nezapomeňte.

Účes a líčení

Helma a vítr udělají s vaším účesem své. Pánové to mají v tomto směru jednodušší. Pro dámy je asi nejpraktičtější si delší vlasy stáhnout do culíku. Efektně také vypadá, když si své kadeře zapletete do copu, který vám bude při jízdě vykukovat z helmy. Na obličej nezapomeňte použít krém s vhodným ochranným faktorem.

S líčením to na kolo nepřehánějte. Na to, abyste vypadala upraveně, stačí zvýraznit pouze oči a rty. Základem je kvalitní voděodolná dekorativní kosmetika, která vydrží i to, když se vám při šlapání do kopce objeví na obličeji kapičky potu. Voděodolná řasenka, neslíbatelná rtěnka ladící s oblečením a jemný parfém prokáží při rande na kole tu nejlepší službu.

Co si neříkat

Na vaše společné rande na kole se už moc těšíte a tak byste se měli vyvarovat některých vět, kterými byste mohli svého miláčka vytočit, naštvat nebo urazit. Pohádat se s partnerem na kole totiž není zas tak těžké. Stačí, když od vás cestou uslyší, že váš bývalý partner jezdil mnohem rychleji a kopce zvládal levou zadní, nikdy by nezapomněl vzít na cestu dostatek pití a také by nikdy nezabloudil.

Poznámky typu, že by to chtělo mít o pár kilo méně a hned by se jelo líp, jsou doslova třaskavou směsí. A i když to možná budete myslet dobře, na věty typu „ty už zase nemůžeš, miláčku,“ se ano odpovídá špatně. Pokud nechcete, aby vaše první rande bylo současně tím posledním, věty „příště už si jeď sám“ nebo ultimativní „buď já, nebo kolo“ neříkejte raději ani v duchu.

Vyšlo jim to

Že může být rande na kole přesně tím pravým startem do společného života, dokládají i příběhy dvojic, které se o ně podělily prostřednictvím sociálních sítí.

„První rande na kolech - bylo to v létě a bylo dost horko… Přítelkyně po několika málo kilometrech tak nějak odpadla. Hrozně se bála svou slabost (?) přiznat a moc ocenila, když jsem sám poznal, že ona už nemůže. A že jsem jí řekl, jen ať sleze pěkně z toho kola, že se posadíme do chládečku a pořádně si ve stínu odpočineme…

Samotnému se mi ulevilo, když jsem jí mohl přiznat, že ani já nejsem žádný závodník a že jezdím hlavně pro radost. Od té doby jsme toho najezdili už dost, na kole, pěšky i autem. A hlavně vydrželo nám to dodnes! Nejdůležitější pro každý vztah je, aby ani jeden z partnerů nebyl rapl. Všechno se dá zvládnout v pohodě!,“ napsal Karel.

Pokud jste neměli zatím štěstí najít toho pravého partnera, můžete využít webových seznamek pro lidi, hledající protějšek na kolo z celé České republiky. Třeba na stránkách Sportpartner nebo Cykloseznamka, kde najdete i vyjádření těch, kteří jejich prostřednictvím hledali partnera pro cesty a našli ho i pro život.

Tak šťastnou jízdu na kole i v životě!

