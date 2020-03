Daniela Kovářová

je prezidentkou Unie rodinných advokátů a bývalou ministryní spravedlnosti

Já jsem si ji uvědomila v pátek 13. března 2020. Černý pátek třináctého. Ten den jsem měla v internetové televizi LegalTV domluvený rozhovor o rodinném právu, ale nakonec jsme točili něco jiného: deset otázek z rodinného práva a rodinných vztahů aneb jak se mají rodiče chovat v časech nouze. Během dne mi všechny souvislosti docházely a už večer se Unie rodinných advokátů, odborný spolek, který vedu, shodl na doporučení, aby advokáti poskytovali v těchto obtížných časech informace po telefonu a zdarma.

Pak začal víkend a v sobotu ráno mi začaly chodit dotazy od klientů. Co mají dělat se střídavou péčí. Mohou dítě předat otci, když je stav nouze? Mají platit výživné v plné výši, když jsou doma s 60 % platu? Může synáček navštívit otce, který žije za hranicemi? Dá se realizovat styk v karanténě?

A v tu chvíli, někdy před obědem, který jsem nebyla schopna dovařit, mi to došlo. Nastane zmatek, bude chybět výklad a tisíce rodičů nebudou na své otázky znát odpovědi. Nemůžu přece jen tak sedět na sluníčku. Musím pro ně něco vymyslet. Pak už šlo všechno jako na drátkách. Obvolala jsem několik lidí, zkušených advokátů, a dali jsme dohromady Korotým. Poprosila jsem informatika, aby zřídil e-mailovou adresu pro dotazy, čímž se narodila Koroporadna (koroporadna@uracr.cz). A pak jsem tu informaci pustila na sociální sítě. Hned nato nastal mazec.

V neděli dopoledne bylo jasné, že sedm kolegů na nával odpovědí nebude stačit. Pršely k nám jeden za druhým: Chci zůstat doma, ale zaměstnavatel trvá na mém nástupu do práce. Bojím se, co mám dělat. Otec nevrátil dítě z prázdnin, oba jsou teď v karanténě. Chci pracovat, ale zaměstnavatel mi nařídil pobyt doma. Pak přišlo usnesení vlády o karanténě, a najednou to přestala být sranda. Tým jsme rozšířili o psychology, terapeuty, mediátory a zdravotníky.

V neděli informaci o Koroporadně převzala celostátní média a dotazy se začaly hromadit. Vyslala jsem SOS členům Unie rodinných advokátů a objevila neuvěřitelné věci. Podobně jako se doma šijí roušky a míchají dezinfekce, Koroporadna vyvolala obrovskou erupci dobrovolnictví a solidarity. Korotým se stále rozrůstá, v dne, kdy píšu tento článek (úterý v podvečer), čítá čtyřicet lidí z různých oblastí práva, lidských vztahů, psychologie, medicíny a poradenství. Dosud jsme vyřídili více než 900 dotazů, které jsme dostali mailem, přes WhatsUpp, Messengera, Facebook nebo Twitter.

Řada otázek nemá pouze rozměr právní, ale i vztahový a emocionální. Právo na většinu otázek neposkytuje jednoznačnou odpověď, proto se ji snažíme nacházet společně s dalšími experty z dalších oblastí a ulehčovat lidem obtížnou životní situaci, na kterou se nikdo z nás nemohl předem připravit. Ani náhodou si nejsme jisti odpověďmi, žádný právní předpis je jasně nedává. Hledáme, snažíme se využít zkušenosti i zdravý rozum a apelujeme na rodiče, aby dávali přednost dohodě. A oni kupodivu poslouchají a snaží. Cítíte v tom sdělení taky tolik optimismu? Najednou se rodina zdá být hlavní téma života kolem nás.

Pak přišlo pondělí a sdělení soudů o tom, že až na věci s lhůtou (vazby, detence) se všechna jednání odkládají na květen. Je zřejmé, že rodinné právo se v nejbližším měsíci soudit nebude. Jedinou pomocí tazatelům pak budou naše výklady, rady a doporučení.

V pondělí v podvečer nastává změna. Otázek jsou stále desítky, nicméně mnohé se neustále opakují, tazatelé potřebují akutně řešit předávání dětí, střídavou péči, styk s rodiči a prarodiči, ochranu prarodičů, pohotovost, zaměstnávání nebo pobyt doma bez přidělování práce. Proto jsme v úterý dopoledne vytvořili patnáct nejčastěji pokládaných otázek a odpovědi na ně.

Jde nejen o otázky právní, ale z části také o otázky psychologické a vztahové. Odpovědi jsou vyvěšeny na webu Unie rodinných advokátů, odkud jsou k dispozici tazatelům, médiím i dalším institucím, které je mohou přebírat a dále šířit. Celý tým pracuje zdarma a online. Všichni členové týmu a řada dalších advokátů a členů Unie rodinných advokátů vyřizují dále stovky telefonických dotazů prakticky 24 hodin denně.

Aktivitu Koroporadny od počátku aktivně podporuje Česká advokátní komora (ČAK), která část odpovědí přebírá a uveřejňuje v Advokátním deníku.

Časy jsou zlé, ale zapomínáme, že ani v minulosti nebyly lehčí. Možná, že hned tak neskončí, ale podobně jako mé dvě kolegyně šijí doma pro okolí roušky, my ostatní se taky můžeme přidat. Upřímně děkuji všem, kdo mě neodmítli a na Koroporadně se mnou spolupracují. Bez nich by se náš projekt nepodařil.

Vám všem, co nervózně sledujete televizní a internetové zpravodajství, bych ráda vyslala úsměv plný optimismu: lidé kolem nás jsou skvělí a mnoho jich je tu právě pro vás. Krize stmeluje rodiny, celky, společenství. Podívejte se na stránky Koroporadny, zda na nich nenajdete odpověď na otázku, která pálí právě vás.

V nouzi nám napište. Pokusíme se vás uklidnit, zkusíme vám odpovědět. Třeba tím, že si naplánujete den a v karanténě se trochu rozhýbete. Jednou z aktivit Korotýmu je totiž lehké cvičení do bytu a do karantény pro všechny věkové kategorie. Třeba i pro mou pětaosmdesátiletou matku.

S radostí si dnes totiž zacvičila. Vysílat se bude seriál 2x týdně. A není vyloučeno, že cvičitelka svůj program ještě rozšíří. Navíc se plasticky ukazuje, že sociální sítě nemusí být jen kritizované. V těchto dnech dokážou zachránit životy, zdraví a duševní svěžest.

Vždyť jak jinak než jejich prostřednictvím zabavit dítě či zajistit jeho kontakt s rodičem v karanténě?

Tak tedy hluboce vydechněte, zastavte se a soustřeďte v sobě všechny zbývající síly. Věřte, že jich spoustu teprve budete potřebovat. Právo vám možná v těchto těžkých chvílích nepomůže, ale jeden druhému dokáže pomoci. Nejsme totiž na tomto světě sami.

Vyřiďte prosím poděkování médiím za sdílení a šíření ověřených informací a všem členům týmu za aktivní dobrovolnou spolupráci.