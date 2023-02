Po roce války jsme jako po dvanáctém kolev boxerském ringu. Ruský prezident Vladimir Putin, který plánoval, že Ukrajinu sundá k zemi pravým hákem už chvíli po začátku války, dostal během roku pořádnou nakládačku. Sto, možná i sto padesát tisíc padlých vojáků, tisíce kusů zničené techniky, stovky letadel, desítky lodí. O to všechno Rusko přišlo. Přišlo také o evropský trh s plynem a ropou, trh, který zemi poslední desetiletí živil. Rusko také přišlo v očích většiny světa jak o čest, tak o pověst. I o pověst vojenské supervelmoci.

Ukrajina po dvanácti měsících dál stojí na nohou. Pravda s pomocí nás Západu, ale ta první kola museli Ukrajinci vybojovat skoro sami. Bránící se země krvácí, přišla o tisíce lidských životů, Rusko i teď okupuje území o velikost velké části Česka, ničí elektrárny a města. Ukrajinci vedou spravedlivý boj, vědí to oni, ví to celý svět. Nebo alespoň ta část světa, která uznává základní lidské a světové hodnoty. My Češi jsme v tom dělení světa na té správné straně, pomáháme hodně jako stát i jako lidé, a to je dobře.

V současné situaci se nedá udělat nic jiného, než že Ukrajina musí agresora s naší pomocí porazit. Ta pomoc musí nejen pokračovat, ale rychle i růst a sílit. Protože Rusko agresi ani náhodou nevzdalo.