Odborníci poukazují na to, co může způsobit umělá inteligence: od toho, že sebere lidem práci, až po úplné vyhubení lidstva.

Jedna možná smrtelná hrozba stojí před prahem a vyhnout se jí nelze: „Největším rizikem je v současné době hrozba pro demokracii,“ řekl na konferenci agentury Reuters v závěru minulého roku profesor New York University Gary Marcus a dodal, že v roce 2024 čeká svět řada důležitých voleb. A pravděpodobnost, že žádné z nich nebudou ovlivněny umělou inteligencí, je „nula“.

Už teď si na sociálních sítích můžeme přečíst zcela důvěryhodně vypadající články od známých novinářů – jen jsou v nich psány nesmysly. Můžeme slyšet hlasy politiků, které říkají to, co chtěl autor dezinformace. Takzvaný deep-fake, tedy například pornografické zobrazení politika, nerozeznatelné od reality, může v den voleb způsobit katastrofu. Zejména v souvislosti s dalším fenoménem: vzrůstající nevírou lidí v tradiční média, stát a vlastně v celý systém. Tento fenomén se projevil celosvětově v odmítání vakcín za covidové epidemie. V Americe více než polovina republikánských voličů věří, že volby, které vyhrál Biden nad Trumpem, byly zfalšované.

Policie kontra střelec

Podobná mentalita sílí i na našich sociálních sítích. Podívejme se například, jak vidí masakr na filozofické fakultě jeden uživatel Facebooku. „V souvislosti s nedávnými vraždami v Klánovicích a střelbou na FF a celým prapodivným vyšetřováním tak zůstává poměrně velké množství otázek, na které sice dostáváme nepovedené, vykonstruované odpovědi, ale jak to bylo a je ve skutečnosti a co se tím sleduje? …Komu patří tělo údajného střelce a kdo ve skutečnosti zabíjel? Jaký byl skutečný účel této akce, zpackaného zásahu a následného vykonstruovaného vyšetřování? Co to má skutečně zakrýt a jak důležité to bylo, když neváhali střílet na skutečné lidi? Proč se o skutečných obětech mlčí? To jsou u současné StB opravdu takoví čučkaři?“ Zdaleka ne ojedinělý pohled.

Snaha ovlivnit na poslední chvíli výsledky voleb tak, aby protistrana nemohla reagovat, patří k politické taktice. Pamatujeme si, že takový trik byl použit už před prvními svobodnými volbami u nás, v roce 1990. Tehdy Jan Ruml v televizním projevu obvinil předsedu lidovců Josefa Bartončíka, že byl agentem StB. V roce 2006 zase dal novinářům jeden z poslanců důvěrnou policejní zprávu Josefa Kubiceho. Ta naznačovala prorůstání sociální demokracie s organizovaným zločinem a patrně poškodila Jiřího Paroubka v infarktovém souboji s Mirkem Topolánkem.

Příliš mrtvých na silnici

Abyste však teď zmanipulovali volby falešnou realitou, nemusíte být politiky. Nemusíte mít miliony. Stačí vám počítač, znalost několika fint a pár tisíc korun. Jenže co pak s volbami, které ovlivní taková dezinformace? Mají se opakovat? Nebudou se opakovat do nekonečna? Svobodomyslnost Západu je už hrubě poddolována politickou korektností. Zlovolné použití umělé inteligence teď s nejvyšší pravděpodobností zasáhne i víru v demokracii. Západ se začne rozkládat, což dá obrovskou výhodu do rukou autoritářských režimů a despocií. Ty si volby totiž umějí zfalšovat samy a nepotřebují na to umělou inteligenci. Bohužel se zdá, že takový scénář je nezvratný a nikdo proti němu nemá účinný nástroj.