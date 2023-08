Jakub Horák | Foto: se svolením Jakuba Horáka

Snad nejhezčí aféra související s drogami a politikou je z roku 1992. Tehdy Bill Clinton ve volební kampani na dotaz, zda někdy porušil zákony v cizí zemi, odpověděl: „Když jsem byl v Anglii, párkrát jsem experimentoval s marihuanou, a nechutnala mi. Ale nešlukoval jsem ji.“

Věta „marihuanu kouřil, ale nešlukoval“ se stala legendární a někteří studenti nosili placky s nápisem „Ať Clinton šlukuje!“. Dát si práska trávy se totiž časem stalo běžnou věcí a politik, který by se zapřísahal, že neví, o co jde, by byl považován spíš za nudného suchara než za správného morálního člověka.

Tento vývoj ostatně vedl k tomu, že dnes je marihuana ve Spojených státech v nějaké formě legální již v desítkách států. Legalizace trávy na federální úrovni je zde otázkou času. Důkazem toho je i to, že prezident Joe Biden dal před nedávnem amnestii tisícům uvězněných osob, jež byly odsouzeny za držení marihuany. Poprvé v dějinách je dnes v USA víc konzumentů marihuany než kuřáků tabáku.

Svou malou kauzu si zažilo i Česko, když se v médiích objevila fotka brněnské primátorky Markéty Vaňkové s náměstkem Robertem Kerndlem a mobilním telefonem, na kterém se skvělo několik narýsovaných čar bílého prášku. Oba politici se na fotce tváří spíše udiveně než natěšeně a v pozadí fotky vidíme brněnskou ulici.

Představa, že politici šňupají na ulici za bílého dne, je přece jen divoká. A tak zní velmi pravděpodobně primátorčino vysvětlení, že šlo o fórek, kdy si politiky někdo odchytil na ulici a v družném rozhovoru si je s kontroverzní věcí nenápadně vyfotil.

Clinton studoval na Oxfordu v letech 1968 až 1970. Byla to jistě doba, kdy mladí lidé experimentovali se sexem, drogami a vším, co k tomu patří. Od časů této aféry se ke kouření marihuany přiznalo mnoho politiků včetně Ala Gora, George W. Bushe, jeho bratra Jeba, Sarah Palinové, Ricka Santoruma a dokonce i Teda Cruze. Není pochyb, že k větší toleranci postupně dojdeme i v případě dalších látek.

