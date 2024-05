Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Je to především útok na člověka, ale také na demokracii. Tak zhodnotila atentát na premiéra Roberta Fica slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Šokující událost ze středečního odpoledne zmrazila nejen evropskou elitu. Odsouzení útoku a zároveň solidaritu s těžce zraněným politikem vyjádřili všichni lídři zemí starého kontinentu.

Ještě přesně nevíme, jaké byly motivy jedenasedmdesátiletého střelce. Hovoří se o člověku, který měl být zakladatelem Literárního klubu Dúha, autorem básnické sbírky a románu. Žádný pouliční bijec, ale intelektuál. Spojení pera a revolveru tím víc hlava nebere. Co může vést vzdělaného člověka k tak hrůznému a neodpustitelnému činu?

Útočník na Slovensku postřelil Roberta Fica. Premiér je po operaci

Robert Fico není diktátor nebo tyran, je demokratickým politikem, který dokázal zvítězit ve svobodných volbách. Zajisté najdeme mnoho důvodů, proč s Ficem, předsedou strany Směr-sociální demokracie, nesouhlasit. Jeho politický styl je drsný a neúprosný. S oponenty se nemaže, nechodí daleko pro ostrý výraz, někdy i vulgaritu. Ze seznamu novinářů, s nimiž mluví, vyškrtl řadu médií. Jenže to všechno činil v rámci regulérního politického boje, v ryze verbální rovině. A marná věc, způsob, jakým dokáže lidi oslovit, nese ovoce. Jeho příznivci mají pocit, že je kompetentním premiérem, který vrátí slovenské politice řád, povzbudí ekonomiku a bude představitelem sebevědomého členského státu Evropské unie.

Bohužel se ukazuje, že nenávistná rétorika, suterénní útoky na internetu, brutální výroky z obou stran politického spektra, nesou shnilé ovoce. Z hnoje zkrátka orchidej nevyroste. Robert Fico zhruba před měsícem napsal na svém profilu, že očekává brzký útok na některého vládního činitele. Jako by věděl, že po prezidentských volbách se situace v jeho zemi neuklidnila, ale právě naopak.

Premiér Fico je po operaci. Podle ministra Taraby je mimo ohrožení života

Po pokusu o jeho vraždu se místopředseda Směru Ľuboš Blaha v emotivním projevu, v němž obvinil opozici a liberální média, že kvůli nim bojuje Fico o život, zeptal: „Co teď budeme na Slovensku dělat?“ A předseda Slovenské národní strany Andrej Danko připojil hrozbu, že na Slovensku „začala válka“. Takto ovšem období zklidnění a normální politická debata, v níž má jít o výměnu myšlenek, nevypadá.

Česká politická scéna, ale i uživatelé sociálních sítí, média a „majitelé jediné pravdy“ se snad z děsivého atentátu v sousední zemi poučí. Podlé podpásovky, ataky na rodinné příslušníky, nenávistné posty na sítích by měly být pro politiky tabu. „Veřejné osoby by se rozhodně neměly tímto způsobem vyjadřovat a měly by se snažit vášně spíš tlumit než je budit,“ řekl tento týden v debatě Deníku prezident Petr Pavel. V Česku jde zatím jen o slova, na Slovensku se už střílí. Zastavme to, bratia.