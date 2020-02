Hokejové zápasy ale díky takovým věcem nevyhrajete. A německý trenér prostě za rok a půl nedokázal z mužstva vytáhnout potenciál, který v něm dřímá. Loňská hra byla chvílemi až utrpením, utkání Pražanů nebyla zrovna reklamou na extraligu a Sparta se zaslouženě loučila již v předkole.

Přesto Krupp dostal důvěru a zdálo se, že s výrazně silnějším kádrem se za ni začíná odvděčovat. Sparta vítězila, ale postupem času se energie vytrácela a obávaný válec nepřipomínala.

A tak vedení pokus se zahraničním expertem odpískalo. Neúspěšně, bez fanfár. Pokud jsou však pravdivé zvěsti, že kouč dostal padáka uprostřed cesty do Třince někde na benzince, tak to je celkem silné kafe. Nezasloužené. Minimálně onomu profesionalismu by se v českých luzích a hájích mohli přiučit.