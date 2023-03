Martin Komárek | Foto: Deník

Největší symbol svobody 20. století, automobil se spalovacím motorem, byl odsouzen sedmadvaceti porotci. Teď garážuje v cele smrti a podává poslední odvolání. Benzin a nafta se tankovat nebudou. Moderní technologie však umí vyrobit syntetické palivo tak, že se ze vzduchu odebere oxid uhličitý a použije. Auto pak bude uhlíkově neutrální, tak jako elektromobil. Řidič si ale poslechne praskání výfuku, které lahodí jeho uším.

Ve Štrasburku jsem o tom vedl řeč se dvěma poslanci, Alexandrem Vondrou za ODS a Luďkem Niedermayerem z TOP 09. Jejich názory jsou zcela odlišné, argumenty, jimiž je podpírají, v obou případech logické a věcné.

Páni ministři, vysvětlujte své kroky. Nebo bude zle

Podle Vondry si na sebe Evropa chystá past. (Podobně to vidí i prezident Petr Pavel, podle něhož si obrazně podřezáváme větev pod zadkem.) Dosud vyrábíme nápadité a inženýrsky přesné automobily. V tom nemohou Čína a další asijské země Západu konkurovat. Naopak v elektromobilech má Asie náskok, který Evropa nemůže dohnat.

V zemích, jako je Česko, kde automobilový průmysl (spolu s dodavateli) vytváří deset procent HDP, bude jeho pád katastrofa.

Niedermayer poukazuje na to, že syntetické palivo je energeticky šestkrát náročnější než elektromobil. Jeho výroba je neefektivnía drahá. Nepůjde tedy o náplň lidových nádrží. Budou si to moci dovolit jen ti, kteří si pořídí mercedesy, bavoráky či ferrari. Pro české automobilky to tedy nedává smysl, stejně jako například pro francouzské.

Přestaví nám Evropská unie domy?

Vondra je mnohem optimističtější, věří, že syntetické palivo lze získat z čisté energie. Například ze slunce v Chile nebo z větrníků v oblastech, kde hodně fouká. Pak se je podaří i zlevnit tak, aby na ně dosáhli lidé s průměrným výdělkem. Niedermayer tomu nevěřía obává se jiné věci: Umělé palivo sežere ohromné množství elektrické energie. Zcela jistě bude potřeba pro dálkové lety, ty jsou na baterii nemyslitelné. Pokud poptávku zvýší ještě třeba jen milion aut, elektřina nesmírně zdraží. Elektromobily jsou lepším řešením, během několika let tvrdá konkurence srazí dosud vysoké ceny a zvýší dojezd.

Pro Vondru je důležitá svoboda volby, byť omezená. Jak to je tedy ve skutečnosti? Těžko říct.

Jsme svědky v západním světě nebývalé události: O tom, jak bude vypadat trh, nerozhoduje konkurence, ale politika. Nechrání spotřebitele, nenastavuje zdravotní či jiné normy stejné pro všechny soutěžící. Zakazuje výrobu spalovacích motorů, jako zakázala kdysi drogy.

(Jak víme, dnes je opět postupně legalizuje.)

Žlutá karta pro vládu

V případě aut se drtivá část vědecké veřejnosti shodne na tom, že vypouštění uhlíku do atmosféry může mít fatální důsledky pro planetu. I konzervativní politici v Unii jsou pro změnu. Neshodnou se jen na jejích krocích a rychlosti. A jednotlivé státy samozřejmě hájí své zájmy. Představa, že by o osudu spalovacích motorů mohla rozhodnout svobodná konkurencea zákazníci, se už zdá být téměř tmářstvím, za něž hrozí vypovězení ze společnosti.

Tato cesta možná vede k čistší planetě a k odvrácení klimatické změny, je však velice riskantní pro lidskou svobodu. K té auto s klasickým motorem patří, i když je to někdy iracionální. Alespoň to syntetické palivo tedy můžeme podporovat nejen z věcných, ale i z romantických důvodů.