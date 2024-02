Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Čím víc se blíží volby do Evropského parlamentu, tím opozice přitvrzuje rétoriku. Hnutí ANO vyvolalo mimořádnou schůzi k migračnímu paktu s cílem ukázat na Fialův kabinet a především ministra vnitra Víta Rakušana jako na vítače uprchlíků.

Přes zřetelný propagandistický záměr jsou ovšem některé otázky namístě. Například proč vláda změnila názor a z nadšeného přitakání se tento měsíc při finálním hlasování o paktu zdržela čili fakticky byla proti němu. Platí, že finanční úlevy za ukrajinské běžence mají trvat jen v systému jejich dočasné ochrany a poté bude nutné o výjimku žádat Evropskou komisi? A sedí slova Kláry Dostálové, že kvóty na přerozdělování migrantů lze nahradit platbami či jinou pomocí, jen pokud se podaří umístit 60 procent příchozích? S těmito námitkami se musí ministři vypořádat. Ne mlžením a obezličkami, ale tvrdými fakty. Jinak budou dezinformace bujet.

Zemědělský bunt ukázal, že v Evropě je něco špatně

Na emoce sází šéf ANO Andrej Babiš i v případě únavy z dvouletého válčení na Ukrajině. Oprášil svoji tezi z loňské prezidentské kampaně o mírové konferenci v Česku. Tu by podle něj měli zorganizovat Petr Pavel a Petr Fiala. „Nikdo nechce válku,“ zdůvodnil svůj návrh. To má pravdu, jenže jedině řádně zvolení představitelé Ukrajiny musejí říct, kdy je čas na příměří či jednání o míru. Ne Washington, Brusel a už vůbec ne Praha.

Hnutí ANO usiluje o vítězství v eurovolbách, ale voličům příliš nepřipomíná, že je a nadále chce být součástí frakce, v níž dominuje Macronovo hnutí. A právě francouzský prezident je aktuálně největším protiruským jestřábem s cílem zastavit Putinovu rozpínavost stůj co stůj. Babiš přitom nově říká, že hodlá zabránit vstupu Kyjeva do EU. Prý by to byla pro členské státy a Česko zvlášť „úplná katastrofa“. Dodal, že Ukrajina disponuje nejúrodnější půdou na světě, kterou ale z 28 procent vlastní oligarchové (!). Bezcelní dovozy by prý zničily české zemědělství. Koho přesně? Jde Andreji Babišovi o drobné farmáře, nebo o Agrofert? Sorry jako.