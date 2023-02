A vyhraje-li stranictvím nepolíbený muž, který byl už čtyři roky v důchodu, profesionální voják, a ještě s komunistickou minulostí, je vysoce nepravděpodobné, že by to s veřejností mohlo nějak zamávat. Jistě, většina občanů si oddychne, že pekelná Zemanova, Mynářova a Nejedlého éra končí. To však automaticky neznamená, že by Petr Pavel měl vzbuzovat emoční otřes. Přesto se o sobotní noci a v následujícím týdnu odehrálo cosi podobného očistné lázni.

Vítr na Hradě i v podhradí

Velkou měrou k tomu přispěl Andrej Babiš. Kdyby se Pavel ve finále utkal třeba s Danuší Nerudovou, vše by proběhlo noblesně a také nemastně neslaně. Výbuch nadšení by se po ohlášení Pavlova vítězství nekonal. Leccos vysvětlují data sociologů z Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR.

Prošlé zboží?

K Petru Pavlovi mělo loni na podzim vyhraněné postoje 37 procent dotázaných, přičemž pětina ho vnímala jako zcela nepřijatelného a sedmnáct procent opačně. Ke konci kampaně však výrazně stoupla jeho naprostá přijatelnost na 27 procent. U Babiše klesla na patnáct procent, zatímco polovina respondentů ho totálně odmítala. Šéf hnutí ANO se po billboardové blamáži, kdy bez skrupulí vsadil na strach z války, stal pro značnou část lidí, kteří ho dosud obdivovali či mu věřili, prošlým zbožím.

Právě tento moment může sehrát v rýsování budoucí politické mapy zásadní roli. Premiér Petr Fiala po Pavlově výhře uvedl, že jsme možná svědky konce jedné éry. Andrej Babiš získal 2,4 milionu hlasů, což je slušná porce. Nikde ovšem není psáno, že expirační lhůta i pro tyto hlasy nevyprší daleko dřív než za dva roky, kdy se budou konat sněmovní volby.

Není divu, že se Babiš stáhl a hodnotí svoje vyhlídky v ústraní. Bez něj je hnutí ANO, navíc s rebelujícím moravskoslezským hejtmanem Vondrákem a ostravským primátorem Macurou, chromé. Jenže bude v čele s Babišem, ale už bez marketingového guru Marka Prchala, věrné Tünde Bartha a mluvčího Vladimíra Vořechovského pořád sexy? Neukázaly volby, že se Babišův iritující styl vyčerpal? Že lidé touží po charismatickém klidu nového českého prezidenta?

Nečekaný Pavlův efekt

Tím neříkám, že je rázem vše zalité sluncem a Fialova vláda s Pavlem v zádech se stane miláčkem davů. Spíš se ptám, zda může Babiš zůstat uvěřitelným vůdcem opozice.

Proti nenávisti. O to tu teď běží

Jeho záměrem bylo získat přes dva miliony hlasů a s touto náloží jít vládě po krku, posbírat sympatizanty Trikolóry, Přísahy i ČSSD a zároveň vymazat SPD. Komunistické voliče by přenechal Kateřině Konečné. V roce 2025 by pak trumfoval porážkou pětikoalice a svým způsobem i Petra Pavla, jehož označuje za „vládní loutku“.

V této úvaze nepočítal s tím, že Pavel během čtrnácti dnů otřásl Českem. Včetně Babišových fanoušků. Prohra ubíjí, zatímco aureola vítěze povznáší. Nikdo nechce být na temné straně síly.