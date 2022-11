Nejprve se zastavme u toho, proč to Babiš podniká. Vzhledem k tomu, že největší počet přání se týká odvolání Fialovy vlády, je to nabíledni. Kampaň i sama volba mají být skutečným referendem o pětikoalici. Cílem šéfa hnutí ANO je získat dvoumilionovou oporu pro argument, že současný kabinet zemi a jejím obyvatelům škodí a je ho nutné vyměnit. To zajisté nemůže udělat prezident, ba dokonce ani sněmovní opozice, ale tlak ulice by mohl. Obrazně řečeno.

Babiš chce vyhrát

Potíž je v tom, že středopravá vládní sestava neubližuje republice proto, že by uplatňovala nelítostnou thatcherovskou politiku, nýbrž právě naopak. Politici jsou závislí na voličské přízni, zatímco ekonomům může být ukradená. Přesto je nejvyšší čas jim začít naslouchat. Plně podporuji pomoc nejpotřebnějším skupinám obyvatelstva, ale to neznamená, že se ministři mají chovat tak, jako bychom se neřítili směr Řecko.

Zajisté by bolelo vzít ženám pětistovku k důchodu za každé vychované dítě ještě dříve, než by ji dostaly v první lednové penzi. Stejně jako zrušení slevy na jízdném, školkovného, příspěvku na stavební spoření, ale také slučování obcí a především zvýšení daně z nemovitostí a spotřebních daní. Králem návrhu je pak vrácení daně z příjmu fyzických osob na úroveň roku 2020. To je klíčových sto miliard, které v rozpočtu každý rok chybějí a udržují strukturální schodek na 220 miliardách.

Z odborného hlediska není problém pustit do ekonomiky desítky miliard na rychlou a hlavně přechodnou pomoc obyvatelstvu, ale nezacelování přetrvávajících a rostoucích děr. Měl by to být právě prezident, který by denně vládu vyzýval k odvaze k nutným krokům a občany přesvědčoval, že pokud ji v tom nepodpoří, jejich děti to škaredě odskáčou. Vlastně oni sami, protože s takovým přístupem už nebude ani na penze dnešních čtyřicátníků.