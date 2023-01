Pojďme se tedy týden před prvním kolem přímé volby na chvíli zastavit a vypíchnout několik zajímavých momentů posledních dnů. Zatímco osm registrovaných uchazečů o Pražský hrad poctivě chodí do všech televizních, rozhlasových a internetových debat, Andrej Babiš se jich neúčastní.

Vysvětlení mohou být různá. Třeba je to dávno promyšlená strategie, neboť ví, že přímá konfrontace s oponenty a hlavně moderátory je jeho slabou stránkou. I kvůli nedokonalé češtině a vznětlivé povaze. Nebo chce poslední hodiny před volbou věnovat kontaktům s občany.

Někdy je ovšem správná i ta varianta, která se nabízí jako nejjednodušší. Babiš byl v končícím týdnu plně zaměstnán svou obhajobou v kauze Čapí hnízdo. Před soudem mnohokrát zopakoval, že ji vnímá jako účelové trestní stíhání, které má za cíl dostat ho z politiky. Nejvíc ho ale evidentně hnětlo, že se veřejně propíral jeho vztah k synovi, což plně chápu. Při vědomí všeho, co o případu víme, včetně toho, že do akciové šlamastyky Babiš senior zatáhl své děti sám, je pro rodiče děsivé, když se city a rodinná tabu tahají na světlo.

Existuje jediný prostředek, jak tomu mohl zabránit: stáhnout se z politiky a nekandidovat na prezidenta. Pokud to neudělal, musí vydržet všechno. Pondělní rozsudek navíc ve volbě sehraje svoji roli. Babišovy příznivce by asi nejvíc rozladilo, kdyby byl osvobozující. Byl by to konec mučedníka pronásledovaného polistopadovým politickým kartelem včetně 7. B ze Scio školy.

Babišovi však rostou další překážky na cestě do finále. Především je to vzestup Jaroslava Bašty, který zvolil sice lživou, ale pro voliče SPD a vrabelovce účinnou taktiku, když jim slíbil, že jako prezident by odvolal Fialovu vládu. Na takový kalibr je i šéf ANO krátký. Dobře cílená trefa může Baštovi zařídit až sedm procent hlasů, které by jinak z velké části připadly Babišovi.

Premiérský rozměr politiky

A pak tu je mohutný finiš Petra Pavla. Po jisté mdlé vánoční epizodě opět nastartoval motory a jede na plný plyn. Nabaluje na sebe spoustu podporovatelů včetně známých tváří. Boduje i tím, že se neprofiluje jako hysterický dobyvatel Hradu, který se v případě prohry zhroutí.

Patřičný náboj má jeho páteční sdělení, že se domluvil se zciziteli hradní vlajky z roku 2015 na jejím vrácení. „Jejich podmínkou je, že hlavou státu nebude Andrej Babiš. Mělo by tak dojít k naplnění hesla Pravda vítězí. Věřím, že situace na Hradě se v březnu změní. Chci tam dostat zpět politiku založenou na hodnotách demokracie a svobody a jsem rád za dnešní dohodu, že spolu s hodnotami se tam vrátí i prezidentská standarta.“

Dobré, že?