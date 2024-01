Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Piráti si na svém fóru vybrali kormidelníka na další dva roky. Podle očekávání se jím stal dosavadní lídr Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Bartoš při brněnském sněmování v odpovědi na otázku z pléna, zda by Piráti měli setrvat ve vládě, uvedl: „Od posledních voleb slýchám, abychom to či ono nedělali, protože se vrátí Babiš. A já i na vládě říkám: Dělejme to, sakra, tak, jak je správné, ono to pak dopadne a on se nevrátí. Protože být vedeni strachem není dobré východisko pro úspěch.“

I v pátečním rozhovoru pro Deník Bartoš mluvil o tom, že politika z jeho pohledu není kalkul a marketingový produkt, ale plnění úkolů, jež vyplývají ze slibů voličům. A o to právě jde. Hlas pro Piráty v roce 2021 znamenal především víru v jejich odhodlání pracovat jinak než tradiční strany. Nekupčit s mocí a funkcemi, kritizovat přešlapy koaličních partnerů a nezabývat se tím, zda sledování vytčeného cíle vynese v danou chvíli kladné body.

(Ne)okradení důchodci

V tom nejsou pirátští politici až tak přesvědčiví. Sami se prali s několika papalášskými kauzami a vůči prohřeškům svých vládních kolegů jsou mnohem smířlivější, než byli k pokleskům představitelů hnutí ANO.

Avšak větší pirátský problém spočívá v tom, jak se budou profilovat do budoucna. Členská základna etablovaného člena kabinetu Bartoše vyvážila zvolením jeho čtyř místopředsedkyň. Markéta Gregorová, Klára Kocmanová, Jana Holomčík Leitnerová a Dominika Poživilová Michailidu patří ke stranickému křídlu, které lze ztotožnit se západoevropskou progresivistickou levicí. V kulturně politických otázkách jsou radikálnější než Bartoš. Budou pro připojení k Istanbulské úmluvě, manželství pro všechny, podporu LGBTQ komunity, bezemisní Evropu, zavedení eura atd. Ženy tohoto zaměření dostaly přednost i před jedničkou Pirátů v evropských volbách Marcelem Kolajou.

Bartošova budoucí mise se tak dá přirovnat k tanci mezi vejci neboli vyvažováním pirátské plavby jednak směrem k pravicové ODS a konzervativní lidovcům, jednak ke svým ultraliberálním zástupkyním ve vedení strany.