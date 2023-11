Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Pohled na nekonečný vodní hrob nenechal před třemi roky snad nikoho v Česku klidným. Bečva mezi Valašským Meziříčím a Přerovem se stala mrtvou řekou. Ekologická havárie otřásla především místními rybáři a obyvateli. Vlastně hned od počátku bylo jasné, že kdosi cosi vypustil tam, kam neměl. A tři roky se řešila ve veřejném prostoru, na politické scéně a nakonec u soudu otázka, kdo to byl.

Včera padl u vsetínského okresního soudu rozsudek, který pravděpodobně kromě obžalovaných neuspokojil nikoho. Soudkyně Ludmila Gerlová totiž ředitele firmy Energoaqua Oldřicha Havelku osvobodila a v případě dané společnosti sice připustila, že za otravu může, avšak není objektivně trestně odpovědná. Přeloženo do srozumitelného jazyka, nepodařilo se prokázat, že šlo o úmyslné jednání s jednoznačným viníkem.

Přestupek společnosti Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm a zajišťuje čištění odpadních vod, soud postoupil České inspekci životního prostředí. Státní zástupce přitom požadoval pro firmu peněžitý trest ve výši 21 milionů korun, pro jejího šéfa podmínku a pokutu jeden milion. Proti verdiktu se již odvolal a v případě firmy podal stížnost.

Je to k vzteku, protože život se do Bečvy vrací jen pomalu, žije tam zhruba pětina ryb z původního stavu (otráveno bylo zhruba čtyřicet tun ryb). Troufám si však tvrdit, že snad důležitější než konkrétní satisfakce je v tomto případě budoucnost. Katastrofa prokázala, že ochrana vody je v České republice mizerná, pravidla a kompetence nejasné. To se i kvůli této tragické zkušenosti změní. Ministerstvo životního prostředí poslalo do legislativního procesu návrh zákona, který by aspoň na papíře pregnantně určoval postup jak při péči o čistotu vody, tak při eventuální havárii.

Zakotvuje kupříkladu kontinuální monitoring, úkoly pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému a krajskou samosprávu. „Zvyšujeme také pětinásobně sankce, z maximální výše deseti milionů korun na padesát, zejména pro podniky a provozovny, u nichž je pravděpodobnost vzniku závažného přestupku daleko vyšší než u jednotlivců,“ uvedl k tomu šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL). Ten připravil též ústavní novelu o ochraně vody. „Je to nevyhnutelný krok, ať už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ řekl o této strategické surovině.

Pro politiky pak z kauzy Bečva plyne ještě jedno poučení. Mnozí z tehdejší opozice měli ihned jasno, že viníkem je chemička Deza z koncernu Agrofert. Byli vedle jak ta jedle. Zášť vůči Andreji Babišovi může někdy vésti do slepé uličky.