Je léto, a tak v Řecku hoří lesy. Na jihu Evropy to není nic neobvyklého, nic, co by nebylo možné s nějakou mírou pravděpodobnosti očekávat. Něco, o čem by lidé, kteří se o Řecko jen trochu zajímají, nevěděli. Požár na ostrově Rhodos je sice skutečně velký a mimořádně rozsáhlý, ale podobné požáry jsme mohli vidět v minulých letech na předměstí Athén i na jiných místech Řecka.

Na druhou stranu je Řecko skutečně nádhernou prázdninovou destinací, s kvalitními a nepředraženými službami pro turisty, skvělou letní atmosférou, destinací relativně bezpečnou a lehce dosažitelnou. A Rhodos je v seznamu těch nejkrásnějších míst Řecka na jedné z prvních pozic. Tomu odpovídá i to, že je teď na vrcholu sezony plný turistů z celé Evropy. Včetně několika tisíc Čechů.

V tomto prázdninovém ráji teď probíhá nerovný souboj s obrovskou přírodní katastrofou. I když se v této chvíli týká jen části ostrova (míst, kam zatím plameny nedorazily, i těch, kde ještě dokonce není cítit kouř, je stále dost), nenechává nikoho v klidu. Letní atmosféra je v háji, evakuace desítek tisíc lidí působí potíže i paniku. Vše navíc uprostřed absolutního vrcholu sezony, který je zásadní jak pro Řeky, tak pro cestovní kanceláře. Ruleta, zda zrušit na Rhodu sezonu, nebo pokračovat, se točí a radit je těžké.

To hlavní, co by nemělo v dýmu požáru zmizet, je lidskost a ohleduplnost. Ze strany turistů, kteří prostě musí pochopit, že si úplně bezproblémovou dovolenou nelze zaplatit a že Řekové na Rhodu dělají, co v dané situaci mohou. Ale i ze strany cestovek, které nemají riskovat nad přijatelnou mez. A vzít při zacházení s těmi, kteří letět na Rhodos nechtějí a už mají zaplacenou dovolenou, v potaz, že když jim vyjdou vstříc, může se jim to v budoucnu vrátit. Drama na Rhodu je také úkolem pro český stát, který má velkou šanci ukázat, že je pro něj český občan a jeho bezpečí na prvním místě.

Požár na Rhodu je rovněž připomínkou, že jsou věci, které nejdou penězi zaplatit ani pojistit. A že nakonec jde o to, aby se člověk z dovolené především vrátil ve zdraví. Kéž se to všem Čechům na Rhodu podaří.