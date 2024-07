Joe Biden odstoupil z prezidentských voleb. Očekávali to skoro všichni, jen nevěděli, kdy se to stane. Podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby kandidaturu převzala.

Proč to muselo takhle dopadnout? Biden byl celoživotní skvělý kariérní politik, dvakrát byl Obamovým viceprezidentem. Ve vypjatých volbách v roce 2020 dokázal porazit Donalda Trumpa. Teď se k tomu v jedenaosmdesáti letech chystal znovu. Demokratická partaj ho podporovala, voliči také. Kdyby nebylo jedné televizní debaty, která jasně ukázala, že není fit, slušně řečeno, mohl by dál posílat vzkazy na sítích, nechat se heroicky fotit a ukazovat pro něj lichotivé sestřihy. Tu debatu, kdy byl zmaten, viděli všichni. To není nějaké zaškobrtnutí na schůdcích do letadla (komu se to ještě nestalo?)

Až na naprosté výjimky je lpění na funkci politikům vlastní. Pořád bojují, nechtějí se vzdát za žádnou cenu. Nevidí, kdy mají odejít. Nedávno Boris Johnson zcela upatlaný od skandálů.

Podívejme se však tam, kde to známe: Andrej Babiš tak toužil po prezidentském křesle, že nepochopil, že nemá žádnou šanci, ačkoli jinak průzkumům veřejného mínění rozumí lépe, než kdo jiný. Miloš Zeman raději snášel jistou trapnost či směšnost svého druhého prezidentského období, než aby se ctí odešel. Stanislav Gross, ačkoli usvědčený z podvodu, se držel moci, pokud to jen šlo. Ostatně i revoluční hrdina Václav Havel musel vidět, že mu poslední prezidentura vůbec nejde.

Čím to je? Vrcholní politici jsou většinou chytří, tvrdí, cílevědomí (v případě amerického prezidenta to platí stokrát). Jsou však obklopeni lichotníky, lidmi, kteří se na nich chtějí vyvézt vzhůru, kamarády a rodinami, které jim pochopitelně nekriticky fandí. Protivníka vnímají jako démona, zdá se jim, že jsou povinni jít do souboje, ačkoli jejich kůň kulhá a brnění je děravé. To ale může zakrýt reklama a duch davu.

Přímý přenos, který zničil Bidenovy šance a kritická profesionální žurnalistika, která ukázala jeho slabiny, to je jediná šance, jak tyto falešné ambice utnout.