Opozice se snažila pomocí obstrukcí pětikoaliční rozhodnutí zvrátit, ale ani přilepení Andreje Babiše k pultíku a jeho odhodlané tvrzení, že bude mluvit tak dlouho, jak bude chtít, nepomohlo. Vládní poslanci odhlasovali zkrácení lhůt pro všechny řečníky včetně těch s přednostním právem, takže v sobotu dopoledne spadla klec.

Koalice i přes obstrukce prosadila nižší růst penzí. Zeman: Opozice kapitulovala

Ve středu novela zřejmě projde Senátem a pak ji dostane na stůl prezident Petr Pavel. Pokud podepíše, bude mít určitě práci Ústavní soud.

Nově nastavený systém dorovnání inflačního kvapíku je první z řady nepopulárních kroků, které před kabinetem stojí. Půjde dál o zvyšování některých spotřebních daní, daně z nemovitosti, pohyb mezi pásmy DPH, rušení daňových výjimek i státní podpory stavebního spoření nebo slevy na nepracující manželku. Zkrátka ministr financí musí ušetřit 70 miliard, aby alespoň přibrzdil zadlužování země.

Já budu mluvit, kolik chci. Babiš odmítl opustit pultík, obklopili ho příznivci

Pokud vládnoucí garnitura nechce zatáhnout Česko do permanentního demonstračního marasmu, musí okamžitě nasadit účinnou komunikační strategii. Třeba: „Zvolili jste si středopravicovou vládu, jejímž cílem je dát do pořádku veřejné finance. Bude to hodně bolet, ale děláme to pro budoucí generaci. Berte, nebo nechte být.“ Může i uspět, pokud své odhodlání neopentlí zbytečnými chybami. Opožděný zásah do penzí mezi ně počítám.