Čas trhnul oponou a jaksi samovolně ukázal, zda je veřejnoprávní televize řízena profesionálně. Mám za to, že je jednou z institucí, jež si zaslouží absolutorium. Když pominu celodenní proud informací, musím pochválit zařazení programu UčíTelka i dalších vzdělávacích programů, a především spuštění TV3 pro starší spoluobčany.

To jsou mimořádné počiny, které vyžadují tým schopných lidí, ale také akčního a věci znalého šéfa. Petr Dvořák jednoznačně prokázal, že je mužem na svém místě. Tím nechci samozřejmě říct, že Česká televize nemá v běžném provozu řadu much. Možná celá hejna. Nikdo z nás nepracuje tak, aby se nemohl zlepšit. To je ale jiná kapitola. Je škoda, že právě v takové chvíli nedokáže prezident republiky roli nejvlivnějšího veřejnoprávního média docenit.

Svůj projev k národu, který zazní dnes večer, totiž nepronesl před kamerami ČT, ale komerční TV Prima. Jakkoli mu je tato stanice sympatická a příznivě nakloněná, v těžkých časech má státník vystupovat státnicky. Ještě štěstí, že se Miloš Zeman rozhádal s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem. Jinak by totiž hlava státu zřejmě povzbuzovala občany v pauze mezi obskurními pořady barrandovského egocentrika.