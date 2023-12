Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Volby do Evropského parlamentu (EP) zajímají zhruba třetinu voličů. V roce 2019 k nim přišlo 28 procent lidí. Pravděpodobně to nebyli ti, kterým leží na srdci hlavně bruselská politika. Toto hlasování se totiž v Česku nebere jako rozhodování o celoevropském směřování, nýbrž o tom domácím.

Před čtyřmi lety seděl v premiérském křesle Andrej Babiš, ekonomika rostla, země bohatla, v dohledu nebyla žádná horká válka ani smrtící pandemie. Voliči tak ocenili vládního hegemona. Zvítězilo hnutí ANO se šesti mandáty, opoziční ODS získala čtyři, TOP 09 a lidovci po dvou.

Operace budou. Cena je velká

Profesor politologie Petr Fiala dobře ví, že výsledek jeho projektu sehraje příští rok v červnu důležitou roli při formování strategie do klíčových sněmovních voleb 2025. Prosadil, aby i do EP kandidoval

trojblok SPOLU, tedy lidé, kteří na evropské scéně mají dost odlišné názory, někdy skoro protichůdné, jako Alexandr Vondra z ODS a Luděk Niedermayer z TOP 09. Fiala to udělal, protože značka Spolu je pro něj cennější než to, na jaké akcenty budou zvolené osobnosti v Bruselu a Štrasburku klást důraz.

Podle čerstvého průzkumu agentury IPSOS by nyní eurovolby vyhrálo hnutí ANO s 26 procenty podpory. O pár desetin za ním se umístila koalice SPOLU. To je pro Fialu dobrá zpráva. Nemůže si proto dovolit, aby křehkou dohodu ohrozil Miroslav Kalousek, který by ji obrátil vzhůru nohama. Pokud by se na kandidátku dostal, téměř jistě by díky preferenčním hlasům vyšplhal až na vrchol a mohl by vyzmizíkovat nominanty lidovců či ODS.

Pokud se premiér ruku v ruce s šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou zbaví nežádoucího kandidáta, zdaleka nemají vyhráno. Evropské hlasování totiž vnímají jako příležitost i další politici. Tomio Okamura pochopil, že jen s radikální až hysterickou rétorikou nevystačí. Potřebuje lidem nabídnout i přijatelnější tváře.

Chmury v Kyjevě (i v Praze)

Radim Fiala je nevýrazný, a tak angažuje stále víc známých osobností, ekonoma Miroslava Ševčíka, bývalého šéfa Svobodných a žáka Václava Klause Petra Macha, předsedkyni Trikolóry Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Dva posledně jmenovaní budou jedničkou a trojkou společné eurokandidátky, výrazně pravicové, antizelené, protimigrační, nacionální a nesmlouvavě kritické k vládě.

Pokud se Andreji Babišovi povede z voleb do Evropského parlamentu udělat téma, vykreslit je jako rozhodování o budoucí prosperitě České republiky a jejích obyvatel, o energetice, ukrajinské pomoci, euru a automobilovém průmyslu, může se politická scéna otřást. Neskončí-li Fialův projekt úspěchem, může to mít fatální dopad na jeho pozici premiéra, lídra SPOLU i předsedy ODS.