Čeština na to má krásná úsloví: „Škoda každé rány, která padne vedle.“ „Metla vyhání děti z pekla.“ „Já ti jednu vrazím, až vezmeš druhou o zem.“ „Tu máš, abys měl proč brečet.“ „Stromek se má ohýbat, dokud je mladý.“ Mnozí z nás takové a podobné hlášky v dětství slýchali. Nejen slýchali, ale pociťovali na svých tvářích a zadnicích. I když už jsme jinde, značná část Čechů tělesné tresty schvaluje a používá. Zákon jim zatím dává za pravdu.

To se má změnit. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu občanského zákoníku, ve které bude stát: „Platí, že lidské důstojnosti dítěte se dotýká tělesné trestání, působení duševního strádání a jiná ponižující opatření.“ Zajímavé je, že v anketě serveru Novinky, hojně obeslané, se téměř devadesát procent odpovídajících vyslovilo proti zákazu bití. Ostatně, zákazu? Novela je šalamounská nebo ošemetná nebo obojí: Když rozdurděný rodič či prarodič „rozcapeného spratka“ flákne, nic mu nehrozí. Prostě je to jen takový apel: „Prosím vás, nedělejte to. Je to už takové divné a hlavně to po nás chce Evropa.“

My ale na Brusel většinou nedáme. Víra ve výchovný výprask je u nás uhlířská. Ještě před nedávnem Marian Jurečka obhajoval výjimečný výchovný pohlavek nebo jednu přes zadek. Teď však změnu, která fyzické trestání zakazuje, ale netrestá, podpoří. Ve většině civilizovaných zemí je bití dětí něco nemyslitelného. Není to něco, co můžeme považovat (často právem) za výstřelek, jako je libovolná volba pohlaví. Tlouci malou lidskou bytost je nesmírně ohavné.

Pokud někdo poukáže na slavného filmového učitele Hnízda nebo řekne, že děti byly mláceny v celých dějinách, je naprosto vedle. Drtivou většinu lidské historie bylo mučení součástí práva. To, že se něco dělalo dříve, neznamená, že je to správné. Proto by občanský zákoník měl obsahovat ne sice nijak přehnanou, ale přece jen sankci za výprask. Pokutu, při opakování například veřejné práce. Jestliže přece, jak se praví, ponižujeme lidskou důstojnost dítěte, nemělo by to zůstat jen tak. Dospělí, kteří nepochopili, že jakékoli bití je duševní i tělesné týrání, by měli dostat „výchovný“ pohlavek.