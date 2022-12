To, že je Česko sedmnáctou spolkovou zemí Německa, je legrace jen trochu. Ekonomicky to totiž skoro platí. Má to mnoho výhod, naše hospodářství je doslova taženo tím německým a hodně dobré roky, které zažívali před covidem Němci, jsme zažívali do značné míry i my. A nevadilo nám, že jedním z důvodů byl levný ruský plyn z plynovodu Nord Stream 1.