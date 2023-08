Martin Komárek | Foto: Deník

Hospodářský výkon za čtvrtletí znovu klesl. Lidé drcení inflací, která je dvakrát vyšší než průměr EU, odmítají platit nesmyslné ceny za potraviny. Utrácejí méně nebo jezdí na nákupy do ciziny. Nálada už není „blbá“, jak říkával Václav Havel, tohle už je na prášky. A do toho přicházejí největší podnikatelská sdružení a kvalifikovaně říkají, co je už dávno známo a konstatováno: „Země zaostává, není schopna stavět, pomalu se stává skanzenem.“ Srovnávají nás se dříve mnohem méně výkonným Polskem, které teď staví dálnice jako Baťa cvičky a chystá se na nové jaderné reaktory.

Podnikatelé adresují vládě svá varování a nápady, jak se z kaše vysoukat. Je to zcela zbytečné. Navrhují například, aby na velkých životně důležitých projektech vláda spolupracovala s opozicí. To je ještě zbytečnější. Bídná situace a bídné vyhlídky jsou totiž bez výhrady zaviněny politickou třídou. Mnozí z těch, kteří sedí v červených křeslech dnes, už u moci byli. To, že nemáme dálnice a rychlodráhy, že získat stavební povolení na cokoli je jako bojovat u Verdunu, museli vidět. Neudělali s tím nic. Pro spravedlnost dodejme, že sociální demokracie a později ANO nebyly o nic úspěšnější.

Vláda a opozice nejsou schopny spolupracovat na ničem. Mstivě ruší to, na čem záleží těm předchozím. Fiala a spol., ačkoli shání každou miliardu, odstranili užitečné EET, na které si už všichni zvykli. Alena Schillerová se zas nechala slyšet, že až se k lizu dostane ANO, zruší současnou úpravu penzí.

Politici se totiž zabývají ústním válčením, intrikami, televizními debatami a snahou oblafnout soupeře mnohem víc než záležitostmi národního zájmu. Strany připomínají spíše sekty než spolky, které chtějí společnou prací „povznést vlast“. Na rozhodující místa nejsou dosazováni nejschopnější, nýbrž nejuřvanější nebo kamarádi kamarádů. Zákony jsou zmatené, vyhlášky ještě zmatenější. Úředníci, kdyby se snažili sebevíc, s ničím nepohnou. A oni se nesnaží.

Kdyby se země stala skanzenem, aspoň bychom vydělávali na turistech. Naši politici však ani skanzen neudělají pořádně.