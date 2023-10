Luboš Palata | Foto: Deník

Tak už zase máme zelenou hranici se Slovenskem jen na papíru. Jako vždy stačí, když Německo přivře hranici s Českem, a hned děláme to samé na hranici se Slováky. To mají být ty mimořádné vztahy?

Přitom všichni vědí, že problémem není Slovensko, ale Maďarsko. Stát, který nedokáže, nebo nechce, nebo obojí, chránit hranice Schengenského prostoru.

Všichni migranti, kteří vstoupí přes Schengenskou hranici do Maďarska, tam mají zůstat. A pokud se některý z nich dostane na Slovensko, pak musí být do Maďarska vrácen. Maďarsko k tomu zavazují dnes platná pravidla migrační politiky EU. Pokud se to Maďarsku nelíbí, může přestat hlasovat proti reformě migrační politiky, která by mu vylepšila jeho pozici hraničního státu.

Dokud se pravidla nezmění, má Slovensko každého migranta, který nelegálně přijde z Maďarska, vrátit. Krčit rameny, že to Maďarsko odmítá, nepomůže.

Jediné, co Budapešť přivede zpět k plnění povinností, je zavřít zelenou hranici s Maďarskem. Zrušit většinu přechodů a na zbytku zavést tvrdé kontroly. Tak, jako to udělali Poláci Slovákům.

Pokud na to nestačí slovenská policie a armáda, máme my Slovensku nabídnout české vojáky a policisty. A ne zavírat naši hranici. Československou.