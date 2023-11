Luboš Palata | Foto: Deník

Mnoho psů, zajícova smrt. Česká vláda toho chce po občanech a firmách v této zemi moc. Příliš mnoho najednou.

Nemůžeme současně vyzbrojovat plnou parou naši armádu, platit drahé energie, snižovat rozpočtový deficit a přitom doufat, že to občané a podnikatelé nějak zvládnou a ekonomika poroste. Prostě to tak není a jen tak nebude. Česko se noří do ekonomické recese, která nemá v dnešní Evropě obdoby.

Není strašná, ale je zcela nezvyklá a nesmyslná, protože státy Evropské unie si půjčily na Plán obnovy obrovskou sumu a většina zemí už pomoc EU využila k tomu, že se dostaly nad předcovidovou úroveň.

Vnitřní pnutí u Pirátů

Nikdo tady nechce říkat, že vyhazování peněz oknem a kropení Česka miliardami z vrtulníku, které používala v čase covidu předchozí vláda Andreje Babiše, bylo správně. Válka na Ukrajině, kterou skončil covid, a jedna krize přešla v krizi další, přinesla další obrovské a nečekané výdaje a problémy. Takže se věci, které se měly řešit už skoro před rokem, řeší až nyní.

Na počátku příštího roku se podaří vyřešit jeden zásadní problém, se kterým se zatím žádná česká vláda od počátku devadesátých let nemusela potýkat. A to je dvouciferná inflace. Tu se snad konečně, za cenu poklesu reálných mezd drtivé většiny obyvatelstva, podaří do konce tohoto roku zvládnout. Kabinet Petra Fialy si bude moci odškrtnout tu hlavní položku na seznamu průšvihů.

Zaslouží si ČT, abychom platili víc?

Jenže u zbytku je to už složitější. Konsolidační „balíček“ a s ním související vysoké ceny energií se totiž snoubí s hospodářským poklesem a obecným problémem, že v Česku začalo být draho. Zadrhává se na tom i dosavadní hlavní motor české ekonomiky, a to průmysl, který zaznamenává největší pokles od vzniku státu. Bez toho, že by se vědělo, co s tím a čím příjmy z průmyslu v ekonomice nahradit.

Přidušení lidé i země

Velkorysá německá podpora průmyslu, která má vyvážit stále vysoké ceny energií, nás staví před nové dilema. Protože pokud budou chtít české firmy těm srovnatelným německým konkurovat, budou toho muset dosáhnout tím, že peníze, které od české vlády na energie nedostanou, budou muset ušetřit na svých jiných nákladech. V první řadě na svých zaměstnancích.

A pokud se nebudou zvyšovat mzdy a zároveň budou lidé kvůli navráceným ekologickým poplatkům platit za energie víc, než platili loni, a ještě se jim vládním balíčkem zvýší daně, tak to všechno dál podváže ekonomický růst.

Z faux pas v Nigérii může být nakonec i česká výhra

Vrací se tady vzpomínka na poslední pravicové vlády s „legendárním“ ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Jeho šetření v nepravý čas protáhlo českou hospodářskou recesi o mnoho déle, než to bylo nutné. Dnešní vláda Petra Fialy jde v Kalouskových stopách. A může dopadnout podobně, tedy tak, že přidusí hospodářství do té míry, že současné opozici přinese vítězství v dalších volbách na stříbrném podnose.

Vláda má poslední šanci podívat se na svůj rozpočet a pokusit se v něm aspoň trochu zareagovat na probíhající recesi. A už jen pár dalších měsíců má na to vymyslet, jak nastartovat hospodářský růst. Tedy jak to mimo jiné udělat, aby lidem zase začalo zbývat z výplaty aspoň trochu peněz. Možná že pak nebudeme přeborníky Evropy ve vyrovnaném rozpočtu, ale bude se tu o něco lépe dýchat a žít.

Přidušená doba musí příští rok skončit. Jinak skončí ti, kteří nám ji zařídili.