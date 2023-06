Luboš Palata | Foto: Deník

Nestává se tak často, aby si našel čas na českého ministra zahraničí před klíčovou africkou mírovou misí do Ukrajiny a Ruska prezident desetkrát větší země. Zambijská hlava státu Hakainde Hichilema to při návštěvě šéfa české diplomacie Jan Lipavského udělal a vyslechl si pozorně český a unijní pohled na konflikt.

V sousední Angole, která je ještě mnohem větší, bohatší a vlivnější, se vedle ministra zahraničí setkali s Lipavským i další klíčoví představitelé, včetně ministrů obrany a ekonomiky. A to Česko nemá v Angole dnes ani svoji ambasádu.

O rozšíření obchodu a spolupráce vůbec byl v obou zemích opravdu velký zájem. A není to rozhodně jen o české rozvojové pomoci, i když té je především v relativně chudé, ale demokratické a velice civilizovaně působící Zambii třeba. Když kvůli ničemu jinému, tak proto, že jako jedna z nejvyspělejších a nejbohatších zemí světa, ano jsme takovou zemí, máme a chceme pomáhat nejchudším částem světa.

Protože slovy Andreje Babiše, když nechceme, aby tyto problémy a lidé z těchto chudých zemí přišli k nám, musíme pomáhat na místě. Bohužel ani Babišova, ani současná česká vláda nedávají ani 0,3 % HDP na rozvojovou pomoc, jak se na tom nejbohatší země světa včetně nás dohodly. Loni jsme to sice splnili, ale jen proto, že jsme si do toho započítali i pomoc pro Ukrajince.

Mimochodem, tento účetní trik nám tento rok už neprojde a se zatím plánovanou výší naší rozvojové pomoci budeme mít opět z ostudy kabát.

Hlavně díky nevládkám a dobře cílené pomoci – v Africe máme dvě prioritní země, Etiopii a právě Zambii – dokáže Česko i s tím málem alespoň zaujmout. Prostě se o nás v Zambii ví. I kdybychom na rozvojovou pomoc ale dávali to, co jsme se zavázali dávat, nebudete to zdaleka stačit na vytlačení Číny z pozice hlavního hráče v Africe. A to ani v těchto „našich“ dvou zemích.

Česko se musí naučit využívat zdroje a spojovat síly v rámci celé Evropské unie. Unie, která sice dává celkově větší pomoc než Čína a je i mnohem větším obchodním partnerem Afriky než Čína, ale Peking to lépe propaguje. My to rozdrobujeme státy EU na drobné. Česko a všechny další státy Unie se musí naučit v Africe vystupovat společně.

Jen tak bude Evropa a Česko v jejím rámci hrát takovou roli, kterou by v Africe hrát měla. Tedy tu nejdůležitější.