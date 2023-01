Tím by mohl komentář skončit. Jenže nekončí. Je tu jedna znepokojivá otázka. Co když mají mladí demonstranti pravdu? Nejde ani tak o to, že těžba znemožní Německu dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2035. Ale co když je to ta poslední kapka, která přispěje ke zničení planety Země? Zelení bojovníci si myslí, že jde o život. Většina ostatních soudí, že je potřeba zbavit se závislosti na putinovském Rusku. A ne za cenu masových útrap pro občany. A k tomu dobře poslouží i hnědé uhlí, byť je malounko špinavé.

Jenže je tu i hledisko okupujících. Záchrana života na Zemi je na prvním místě. Není pravda, že může přeskočit jiskra. Už hoříme. Majetek a pohodlný život, to zahoďme, spasme holé duše.

Která ze stran má pravdu? Argumenty mají obě dobré. Neexistuje žádná instance, která by mezi nimi mohla rozhodnout. Vědci nejsou jednotní v tom, do jaké míry se lidstvo podílí na nesporném oteplování planety. A už vůbec ne v tom, zda vypouštění uhlíkových plynů může přivodit úplnou zkázu. Putin se zdá být bližší a nebezpečnější.

Ale je tomu vskutku tak? Má-li lidstvo za jednu či dvě generace vymřít a s ním většina žijících druhů, není to nejdůležitější věc? Nemáme odhodit vše, co je rozdělané, a dělat vše pro naši záchranu? Starší lidi už to nezasáhne, ale nemají být solidární se svými dětmi, jejichž život bude nekonečně těžší?

Každý se musí rozhodnout sám. V dějinách se však většinou očekávané hrozby nenaplní. Okolo roku tisíc se lidé obávali konce světa, přišel mor. My jsme se báli teroristů a přišel covid. Pak jsme se báli covidu a přišel Putin.

Už v knize Kazatel se píše, že člověk nemá mít obavy z budoucnosti (stejně umřeme), a má se soustředit na denní radosti.

Klimatická krize nepochybně běží. Je dobré dělat všechno pro její zmírnění. Toho je si však Evropa vědoma a snaží se o to. Záchrana hodnot Západu proti diktátorským režimům je teď na prvním místě. I za cenu hnědého uhlí.