Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci, řekl na adresu Petra Pavla jeho předchůdce Miloš Zeman v dubnovém rozhovoru pro MfD. Mlčení a ignoraci dotáhl až na vrchol, když se nezúčastnil letošních oslav 28. října na Pražském hradě.

Státní svátek slavil na plese, který pořádal Vodičkův Svaz bojovníků za svobodu, společně s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou, předsedou strany PRO Jindřichem Rajchlem či expremiérem Jiřím Paroubkem.

Bývalá hlava státu Václav Klaus do Vladislavského sálu dorazil, ale při Pavlově projevu se tvářil, jako by právě pojedl šťovík. Vlastní akci uspořádal dopoledne u Prašné brány, kde se tradičně opřel do Evropské unie.

Deník.cz vysílá od března online debaty s Petrem Pavlem pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta? Čtenáři a diváci do pořadu přispívají desítkami dotazů. A sami na položenou otázku též odpovídají. Od přímo zvoleného státníka chtějí důstojnou reprezentaci navenek, dodržování ústavy a časté kontakty s obyvateli všech krajů.

Kupodivu nežádají zasahování do činnosti vlády, blokování výměn ministrů, odlišná stanoviska v zahraničněpolitické linii země nebo těsné vztahy s vůdci autoritářských režimů. Ovšem ani soubory filozofických traktátů a objevných politologických článků. Civilní, střídmý a pravidla dodržující prezident jim docela postačuje, jak potvrzuje důvěra 58 procent občanů v Petra Pavla.

To Zemana a Klause asi netěší, neboť jsou přesvědčeni, že svůj úřad vykonává mizerně (čti – mnohem hůř než oni). Jenže výčet Pavlových aktivit počínaje cestami do regionů i ciziny až po úctyhodný seznam vyznamenaných osobností, jim nedává za pravdu.

Současný prezident je navíc silný v oblasti, kde je to nyní zapotřebí, tedy v bezpečnostní problematice. Ohledně války na Ukrajině je vojensky obezřetný, byť v podstatě věci, tedy podpoře napadené zemi, pevný.

Na čtvrteční bezpečnostní konferenci v Černínském paláci například uvedl: „V příštím roce může dojít k nějakým počátkům jednání, protože vývoj nenasvědčuje, že by ukrajinská strana mohla získat vojenskou převahu. Čas teď hraje ve prospěch Ruska, které má silnější mobilizační základnu pro lidské zdroje.“ To je střízlivé hodnocení vojáka, žádná politická proklamace. Ve světě, kde se „existující konflikty stále prohlubujía přibývají i nové,“ je racionální postoj důležitý.

Povečeří-li dnes v této nejisté době Petr Pavel na Pražském hradě se světovými státníky, diplomaty a byznysmeny, účastníky konference Trilaterální komise, která je jednou z nejvlivnějších planetárních platforem, je to jenom dobře. Víme, co tam zhruba bude říkat, a nemusíme z toho mít hrůzu.

A pak už by se mohl pustit i do věcí méně závažných, nikoli však nedůležitých, revitalizace hradního areálu a otevření lánské obory.