Před rokem byla v plném proudu prezidentská kampaň. Letos byli lidé zvědaví, jak si zvolená hlava státu poradí s nelehkým formátem proslovu k národu. Po deseti Zemanových vánočních poselstvích Petr Pavel promluvil na Nový rok, na hradním nádvoří a vestoje.

Kromě očekávatelných důrazů se odvážil na nejistou půdu, která v tuzemsku není kypřena nadšením zleva ani zprava. Připomněl, že vstupem do Evropské unie a NATO jsme dobrovolně přijali i určité závazky, tedy dvouprocentní výdaje na obranu a přijetí eura. „Je na čase, abychom po letech pro to začali dělat konkrétní kroky,“ řekl s tím, že „společná měna je logickou budoucností“.

Euro ovšem odmítají tři čtvrtiny obyvatelstva a naprostá většina voličů ODS i ANO. Česká republika přitom bude už letos plnit maastrichtská kritéria pro vstup do eurozóny. Pro politiky to tedy je velká výzva a minimálně povinný námět k debatě. Určitě je třeba prezidenta plně podpořit v jeho snaze zvedat témata blízká mladým lidem: bydlení, životní prostředí, psychické zdraví.

V Pavlově projevu zato chyběla explicitní zmínka o Ukrajině. To je znepokojivé, neboť asi nechtěl říct nahlas to, co se vznáší ve vzduchu: konec války v nedohlednu a stále zjevnější ruská převaha. Výsledek by mohl bolet.