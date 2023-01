Už jsme to tady jednou měli. Celosvětová pandemie covidu, která nás jen v Česku stála desítky tisíc mrtvých a všem nám sebrala dva roky života, vznikla a rozšířila se po celém světě kvůli tomu, že Čína neříkala světu pravdu. Neříká ji podle Světové zdravotnické organizace (WHO) světu ani dnes. Po ukončení čínské politiky nulové tolerance covidu, která zavírala do karantény celá obrovská města a stala se neudržitelnou, došlo v Číně k extrémnímu nárůstu nejen počtu případů covidu, ale i hospitalizací a úmrtí. Jak velkému, to se okolní svět jen dohaduje, protože Čína podobně jako v počátcích pandemie mlží, neposkytuje informace, nebo přímo lže.