Fialova strana si polepšila o 3,4 procentního bodu oproti září. Piráti s 11,5 procenta jsou třetí. I oni posilují, konkrétně o 2,5 procenta. Co tak úžasného tedy udělali?

ANO si pohoršilo o tři procenta. Lidovci by zůstali mimo sněmovnu, říká průzkum

Jistě můžeme odkázat na zastropování cen energií a větší dostupnost příspěvku na bydlení, ale v tom to není. Sociální oblast má na starost šéf lidovců Marian Jurečka, jehož strana by se na základě šetření této agentury do sněmovny vůbec nedostala. Vzestup ODS jde na konto jejího předsedy Petra Fialy. Summit evropského politického společenství na Pražské hradě musel v každém Čechovi vyvolat pocit hrdosti. Fantastické město, vznešené sídlo a důstojný premiér, to byl dojem, který si z Prahy nepochybně odnášeli všichni zúčastnění.

To není málo. Body ODS a Pirátům zřejmě přináší i naprosto pevný postoj Petra Fialy a ministra zahraničí Jana Lipavského k Rusku, potažmo pomoci Ukrajině.

Pětikoaliční vládě jako celku navíc stoupají preference, takže i to je důvod pro dobru náladu ve Strakově akademii. Avšak být ministry, příliš se neraduji. Nejtěžší zkouška je teprve čeká. Pokud především ODS a TOP 09 myslí svoje řeči o tom, jak jim leží na srdci zdravé veřejné finance, musejí pro ně začít něco dělat.

Metály za provoz manželského sexu? Senát to zváží

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura přislíbil, že v prvním pololetí příštího roku předloží to, co mu vyšlo z rovnice, kterou sepsali členové Národní ekonomické rady vlády. Jejich šestadvacet opatření mělo vést k likvidaci strukturálního schodku 220 miliard korun. Stanjura chce ušetřit sedmdesát. Přitom premiér Fiala poprvé v online debatách Deníku natvrdo konstatoval, že se rozhodně nebude zvyšovat daň z příjmů fyzických osob ani věková hranice pro odchod do důchodu. Vůle není ani k zavedení školného, nadstandardu ve zdravotnictví, snížení výdajů na důchody atd.

Vyšší desítky miliard se ovšem jinak získat nedají. Vládu s dominancí pravicové strany si její příznivci zvolili právě proto, aby obrátila trend zadlužování státu (v roce 2025 by při jeho současném tempu jen obsluha státního dluhu vyšla na sto miliard).

Odmítne-li sáhnout do zbytných výdajů, věkového stropu pro starobní penze nebo nemocniční péče zdarma, svoje poslání nenaplní. A s hnutím ANO bude pouze soutěžit v míře populismu.