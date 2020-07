Společně s mnoha dalšími firmami z oblasti energetiky, financí a občanské společnosti se HSBC připojuje ke Komisi pro energetický přechod (ETC) a chce se zasadit o to, aby se finanční pomoc investovala do přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku s nulovými čistými emisemi.

Foto: Deník

Oživení ekonomik po celém světě je obrovská výzva, zároveň ale i historická příležitost. Snaze o nalezení nejkratší cesty k opětovnému růstu se stěží vyhneme. To by ale mohlo vyústit v krátkodobé investice do odvětví s velkou uhlíkovou stopou, obzvláště v rozvíjejících se trzích. Dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu by se tak na míle vzdálilo a v budoucnu bychom mohli čelit mnohem horší klimatické krizi.