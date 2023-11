Martin Komárek | Foto: Deník

Když je vám osmnáct a opustíte Dětský domov. Ocitnete se na Marsu bez kyslíku. Nejste schopni se orientovat, najít si práci, bydlení ani nakupovat. A to i přes to, že vás v domovech více méně profesionálně a srdečně něčemu takovému učili. Někde vám dokonce připravili startovací byty s vybavením a podporou. Jenže pomáhá to (jistě jsou skvělé výjimky) bohužel jen málo. Trvá to léta letoucí. Proč se s tím ale nic nedělá?

Otázka není akademická a odtažitá. Mladí lidé, kteří nenajdou zaměstnání, v lepším případě zabřednou do dluhů. V horším jsou na ulici, kradou, fetují, hrají automaty. Působí tím obtíže a často utrpení nejen sobě, ale svému okolí. A pokud chceme být přízemní, stojí to poplatníky dost peněz.

Dětské domovy nejsou sirotčinci z Dickensových románů. Jsou povětšinou slušně vedeny. Mají dost nejen veřejných, ale i sponzorských peněz. Děti se mají hmotně lépe, než kdyby vyrůstaly ve svých rodinách. Pocházejí z těch chudých, problémových, často romských. A mnohdy by nechodily ani pořádně do školy. Na to pečovatelé dokážou dohlédnout. Jak však ukazují průzkumy, základní školy nenaučí finanční gramotnosti ani „normální“ omladinu. A na středních to není o moc lepší. Děti, které žijí v zdánlivém bezpečí za zdmi domova, pak mají jen málo šancí.

Proč s tím stát, obce a dobrovolné organizace neudělají víc? Možná to nejde. Kvůli bolestem z raného dětství i kvůli sice bohaté, ale chtě nechtě neláskyplné kolektivní výchově. S takovou odpovědí je ale těžko možné se spokojit. O mnoho víc úsilí však už vynaložit nelze.

Jedinou cestou je udělat z Dětských domovů „krabičku poslední záchrany.“ Pravidla pro adopce a pěstounství by měla být zjednodušena. Na prvním místě musí být zájem dítěte a ne jeho biologických rodičů.

Bezdětné páry by měly mít možnost najít toužené „mládě“ a to zas milující rodinu. Ani tohle nemusí vyjít, ale naděje je větší. A samozřejmě by pomohlo, kdyby právo osvojit si odložená miminka a batolata dostaly rovněž stejnopohlavní páry.

Je to prajednoduchý návod. Pro náš stát desetiletí neřešitelný.