Znovu se potvrdilo, jak nesnadné je sehnat požadovaných padesát tisíc podpisů bez vad na kráse. Letos to dokázali jen Danuše Nerudová a Petr Pavel s úctyhodným počtem více než osmdesáti tisíc podporujících občanů, kteří neváhali vyplnit kolonku se jménem, adresou i číslem občanského průkazu. Totéž se nepovedlo Tomáši Březinovi, Karlu Divišovi a Karlu Janečkovi, shodou okolností úspěšným podnikatelům. Nechci jim a jejich týmům sahat do svědomí, ale ukazuje se, že obchodní metody a rovnice má dáti, dal nemusí vždy zafungovat.

O Hrad bude bojovat devět kandidátů. Neúspěšní Diviš i Janeček se odvolají

Ministerstvo vnitra poměrně překvapivě pustilo do dalšího klání Denisu Rohanovou, která předložila podpisy dvaceti poslanců, kteří zasedali v minulé sněmovně, tedy v době, kdy ještě nebyl vyhlášen termín prezidentské volby. Ústavní právník Jan Kysela před časem uvedl, že takový kandidát by neměl mít šanci na registraci. Úředníci na to měli evidentně jiný názor. Devět uchazečů podle nich splnilo zákonem stanovené požadavky, sedm z nich se opřelo o podporu zákonodárců, většinou senátorů. Andrej Babiš a Jaroslav Bašta se spolehli na své stranické kolegy z poslaneckých klubů. Když odhlédnu od možných soudních sporů, známe účastníky prvního kola.

Všichni adepti teď mluví o výjezdech do regionů a kontaktní kampani. Pravda je ovšem taková, že častokrát jde jen o marketing pro média. Když někam do kulturáku dorazí stovka posluchačů, konečný výsledek to určitě neovlivní. Na náměstích je skutečně silný jen Andrej Babiš, byť na něj občas prší nadávky a objevují se plakáty s hanlivými nápisy. Většina jeho obecenstva mu ale fandí, část ho doslova zbožňuje. Ani šéfovi ANO to ovšem bůhvíjaké procento hlasů nepřinese. Má pevné jádro voličů, avšak daleko víc zarytých odpůrců. Hrát bude o zhruba patnáct procent nerozhodnutých.

Má si vláda brát od lidí?

A Babiš se svými PR odborníky dobře ví, že je nepřesvědčí v debatách veřejnoprávních médií s neúprosnými moderátory. Naopak v soukromých televizích to v lednu jakž takž ustát může. Už oznámil, že do konce roku se v žádné živé audiovizuální diskusi neobjeví. Vzhledem k tomu, že jeho vznětlivá povaha mu nedovolí ve vypjatých situacích hrát naordinovanou roli beránka, je to logické rozhodnutí. Otázka zní, jak se s přímým střetem před kamerami vypořádají Nerudová a Pavel, kteří budou muset jít do sebe, protože právě oni dva se s největší pravděpodobností poperou o druhé kolo.

Vážení voliči, vítejte v ringu.