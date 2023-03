Martin Komárek | Foto: Deník

Několik tisíc lidí (řekl bych spíš odhadem že nízké desetitisíce) protestovalo na pražském Václavském náměstí proti bídě. Podle toho, jak mluvili řečníci, jim však nejvíc vadí to, že Česko podporuje Ukrajinu. Vadí jim však na naší společnosti takřka všechno.

Nakonec se pokusili ztéci Národní muzeum a strhnout ukrajinskou vlajku. Na rozdíl od Trumpovců, kteří dobyli Kapitol, odtáhli s nepořízenou. Policie byla silnější. Krom drobných zranění se nikomu nic nestalo.

Sobotní demonstrace v Praze: Účastník je podezřelý ze schvalování genocidy

Tím by mohlo hlášení skončit. V takové Francii, Gruzii nebo v Izraeli, kde nespokojenci svádějí s policií skutečné bitvy, by to nestálo za povšimnutí. Tady však jde o něco jiného. Už od dob covidu se různě proměňuje a řekl bych, že sílí, skupina lidí, kterým není v této zemi dobře. Nevěří vládě (kterékoli) ani žádnému médiu. Vše, co se kolem nich děje, považují za lež a spiknutí namířené proti nim.

Množství těch, kteří se považují (většinou právem) za „správné“ však ty, kdo nesouhlasí s děním ve státě pohrdavě nálepkuje. Jsou to „chcimírové“ a „dezoláti“. Přiznejme, že taková paní Zwyrtek Hamplová nebo pan Rajchl nejsou dobrými partnery pro otevřenou diskusi. Ne všechny důvody demonstrantů však lze odbýt. Nejen strach o živobytí. V jejich nedůvěřek oficiální verzi, která se jim vnucuje je něco sebezáchovného.