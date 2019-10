Taky nějaké peníze do rozjezdu a velká dávka trpělivosti, kdy je třeba se obrnit kvůli veškeré nutné administrativě. Takže začít podnikat vlastně tak jednoduché být nemusí. A není. Potvrdí vám to každý podnikatel. Kdo se ale do toho dá s plnou vervou, má naději.

Uspět na domácím „písečku“ je těžké. Ale uspět za hranicemi je mnohem těžší. K těm „běžným“ problémům a povinnostem se přidávají spousty dalších. Kdo uspěje na domácím trhu, měl by pro nás být takřka hrdina. A kdo uspěje v zahraničí, tomu bychom už snad měli postavit slavobránu. A že se to u nás stává, tomu je důkazem i naše příloha s názvem Z Česka do celého světa, kterou najdete v Deníku už 30. října.

Asi každého z nás zahřeje u srdíčka, když putuje po světě a narazí na výrobek, o kterém ví, že byl vyroben u nás. Doma. V České republice. Třeba automobily Škoda jsou toho velkým příkladem. Narazit můžete klidně ale i müsli tyčinky, víno nebo třeba obyčejné síťovky. Anebo víte, že 85 procent produkce českého máku putuje do zahraničí?

Buďme hrdí na české výrobky. Na všechno, co je české. Na vše, co vymysleli naši sousedé. Je to záruka toho, že něco umíme. A to je přece v dnešním světě příjemné zjištění…

