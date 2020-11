Atmosféra něžné revoluce zajisté nemohla vydržet dlouho, ale musela místo ní přijít blbá nálada, trvající přes dvacet let? Ministr zdravotnictví Jan Blatný při čtvrteční debatě o prodloužení nouzového stavu řekl: „Z medicínského hlediska koronavirus umíme léčit, neumíme ale zatím léčit naši společnost, kterou podle mého soudu poškodil daleko víc než těla jednotlivců.“

Není to ale jenom druhá vlna pandemie, která dělí národ na zapřisáhlé odpůrce, smířené občany a zuřivé zastánce vládních opatření i vlády samé. Stejně tak se štípe na linii vztahu k Bruselu, migrantům, prezidentovi či premiérovi. Panuje tu mechanismus vzájemného nesouhlasu.

Koaliční soupeření

Místo státnických rozhodnutí jsme svědky politikaření, které prospívá jen přímým aktérům mocenského zápasu, ale nikoliv občanům.

Názorným příkladem je dění posledních dní. Ve sněmovně se u daňového balíčku objevily dva zásadní pozměňovací návrhy, a to z pera poslanců Andreje Babiše a Jana Hamáčka, tedy šéfů koaličních stran. Absurdní. A když prošla Babišova patnáctiprocentní daňová sazba, Hamáček to nazval „rozvratem veřejných financí“.

Přestože ji premiér prosadil s úhlavními soupeři, tedy ODS a SPD, lídr ČSSD z vlády odcházet nechce. Jaký je to vzkaz veřejnosti? Nic zásadního neprosadíme, koaliční partner si notuje s opozicí, ale naše křesla jsou nám milejší než zásady? Socialisté sice argumentují aktuální covidovou situací, ale to jim nikdo věřit nemůže.

Jak řekl Andrej Babiš Deníku, odchod sociálnědemokratických ministrů by neznamenal nic. Jednoduše by je nahradil lidmi z ANO a jelo by se dál. Pouze vyslovení nedůvěry by mohlo jeho kabinet položit. A to se rok před volbami nestane. Nehledě na to, že prezident Miloš Zeman by Babiše nechal dovládnout v demisi.

Na rozdíl od ČSSD jsou komunisté reálně na odchodu do opozice. Jejich podmínku pro schválení rozpočtu v podobě škrtu deseti miliard z kapitoly ministerstva obrany totiž Babiš nepřijme. Kvůli daňovým změnám v podobě výpadku 130 miliard na příjmové straně se také rozklížila předvolební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Z toho se může Babiš jen radovat. Naopak jeho spojenectví s Fialovou partají je zase dobrou zprávou pro šéfa komunistů Vojtěcha Filipa.

Babišovo finále

Lídr ANO prosadil daňovou slevu, která pomůže hlavně lidem s nadprůměrnými platy. Nijak mu to ovšem nebrání přichystat další finanční dárky – seniorům, samoživitelům, rodinám s dětmi. Sám nejlépe ví, že státní kasa je bezedná, bilionové sekery jsou tak velké, že běžný člověk je vůbec nevnímá. Zadlužení bude bolet především příští generaci. A co je komu z dnešních politiků do ní, že? Hlavně že se zapomene na chyby při zvládání pandemie.

Vypadá to, že Andrej Babiš situaci ustojí, a to zřejmě po dohodě s prezidentem Zemanem. Její součástí může být i obětování šéfa BIS Michala Koudelky, respektive neprodloužení jeho mandátu o dalších pět let. Pokud ANO propluje jarní fází krize se štítem, bude opět favoritem sněmovních voleb.

Jenže opustí-li ho nyní ČSSD, nezbude mu než hledat si jiného parťáka. A to bude prubířský kámen Babišových schopností. K semknutí společnosti to rozhodně nepřispěje.