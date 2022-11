Politici i odborníci si stýskají: Na penze už brzy nebude. Proto musíme zvýšit věk, kdy lidé odcházejí do důchodu. Ponechme teď stranou otázku, proč s tím něco neudělaly předchozí vlády, a položme si jinou: Je to správné? Je to spravedlivé?Moderní medicína a větší péče o vlastní zdraví dělají zázraky. Šedesátnice, které za mého mládí chodily v pytlovité sukni a s šátkem na šedivé hlavě, se fotí v plavkách. Nevím, jak funkce českého, ale funkce amerického prezidenta je náročná. A zvládá ji osmdesátník.