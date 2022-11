Měla to být republikánská tsunami, na které chtěl Donald Trump dosurfovat za dva roky do Bílého domu. Nepřesvědčivé vládnutí Joea Bidena tomu hodně nahrávalo. Biden nedokázal ani ve Spojených státech zabránit dopadům Ruskem způsobené globální energetické krize, a tím i slabšímu pocovidovému oživení ekonomiky. A na výkonu hlavy USA se začíná projevovat, že je prezidentovi už úctyhodných 79 let.

Vyrovnaný souboj. Trumpa výsledky voleb do Kongresu rozzuřily, tvrdí média

Prostě, v mezivolbách, které nyní proběhly ve Spojených státech, se čekalo, že voliči dají dvěma rokům Bidenova vládnutí trpké vysvědčení. A že to jinak než ovládnutím obou komor Kongresu republikány skončit ani nemůže. Ne, že by demokraté vyhráli, to se ostatně v Americe u prezidentské strany stává v těchto volbách jen zřídka. Ale ztratili méně, než bývá obvyklé.

Nebylo to proto, že by Američané najednou byli s Bidenovým vládnutím spokojenější. Ale představa, že by se k zákonodárné moci dostala masa lidí z okruhu exprezidenta Donalda Trumpa, je prostě děsila víc. A právě to, že kandidáti, které si Trump osobně vybral nebo je výrazně podporoval, nepatří často mezi vítěze těchto voleb, je pro Spojené státy ještě lepší zprávou.

Zprávou o tom, že sice můžete být jako volič z Bidena zklamaní, ale pořád vám záleží na demokracii, kterou Trump svým zpochybňováním výsledků prezidentských voleb jasně ohrozil. A dodnes s tím nepřestal.

Rudá vlna se nekonala. Volby do amerického Kongresu stále nemají jasného vítěze

Vzhledem k Trumpovu chování a chování jeho mnohdy fanatických příznivců začíná být dnes vcelku jedno, kdo bude dalším americkým prezidentem. Důležité je jen to, aby to nebyl sám Trump. Nebo někdo z jeho následníků. Výsledek voleb do obou komor Kongresu a guvernérů by mohl části republikánů otevřít oči a pomoci vystoupit ze stínu Trumpa.

Potřebovali by to jak republikáni, tak americká demokracie. Ta už musí přestat bojovat o život, ale potřebuje se co nejrychleji z Trumpa uzdravit.