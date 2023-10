Luboš Palata | Foto: Deník

Robert Fico a Smer vyhráli slovenské parlamentní volby. S dobrým výsledkem, ale žádnou drtivou převahou. K sestavení vlády dostal Fico ideálně rozdané karty, protože mu ke složení koalice stačí jeho bývalí straníci z Hlasu Petera Pellegriniho a Slovenská národná strana Andreje Danka. Největší problém z hlediska mezinárodní reputace Slovenska a problém pro Fica při lákání Hlasu do vlády, tedy neofašisté z Republiky, se ani nedostali do parlamentu. To je pro Slovensko velmi dobrá zpráva.

Teoreticky stále může vzniknout i vláda bez Smeru. Peter Pellergini je nyní v odpovědné a výhodné pozici. Hlas bude nyní rozhodovat, kdo bude vládnout. A současně bude ale právě Hlas nést odpovědnost za to, že nebude zpochybněno členství v Evropské unii a NATO. Pellegrini se svojí pověstí umírněného politika bude garantem, že k tomu nedojde. Zároveň je pravděpodobné, že Slovensko vypadne z tábora jasných podporovatelů Ukrajiny. Ale nepřejde zřejmě ani do opačného extrému, že by Slovensko pomoc Západu v EU a NATO blokovalo.

Smer jasně vyhrál slovenské volby. S Hlasem a SNS má bezpečnou většinu

Dojde také asi ke zklidnění vyšetřování korupční chobotnice. I tady je ale odpovědností Hlasu, aby nedošlo směrem k policii a vyšetřovatelům k odplatě ze strany Smeru, část jehož představitelů je dnes vyšetřována. Aby mohla policie a soudní systém nadále v klidu pracovat. Nezávisle a bez politických tlaků.

Progresívne Slovensko, které startovalo z pozice mimoparlamentní strany dosáhlo velmi slušný výsledek. Na vládu to ale zřejmě nestačí. Ale to by byl po třech opravdu špatných letech vlády „demokratů“ zázrak. Pokud by Šimečka přesvědčil Pellegriniho a především jeho Hlas je i ale tato varianta většinové vlády možná. Třeba s Pellegrinim jako premiérem.

Je to sice nepříliš pravděpodobné, ale pojistka vývoje Slovenska to je. Tedy pokud Hlas dokáže dostát tomu, proč jako strana, které se od Směru a jeho praktik distancovala, před třemi roky vznikla.