Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dotáhl do konce to, co se mu nepodařilo před dvanácti lety v Nečasově vládě. Poslanci schválili novelu zákona o státním zastupitelství. Není to banalita. Stačí se podívat na to, co způsobují otřesy v justici v sousedním Slovensku či za minulé vlády v Polsku.

Společnost si instinktivně přeje, aby Themis, bohyně zákonného pořádku mezi lidmi, byla skutečně slepá a nepřidávala vědomě na misku vah jedné či druhé straně sporu. Žalobci, kteří v systému zastupují stát, v tom hrají důležitou roli. Musejí spustit trestní stíhání, pokud jsou přesvědčeni, že byl spáchán trestný čin a lze identifikovat jeho původce. Pokud k tomuto závěru nedojdou, je řízení zastaveno. To není jednoduchá práce, jak dokládá stále nedokončená kauza Čapí hnízdo.

Sólo jízda ministra Dvořáka

Aby návladní postupovali svobodně, bez nátlaku a výhradně na základě faktografie, důkazů a svého přesvědčení, musejí být nezávislí na aktuální politické reprezentaci. Proto měl spor o novelu za Babišovy vlády sílu zaplnit pražská náměstí.

Nejvyššího žalobce jako hlavu soustavy státního zastupitelství může dosud odvolat vláda, prakticky bez udání důvodu. Tato páka sice kabinetu zůstane i do budoucna, ale za jasně popsaných okolností. Navíc se proti takovému rozhodnutí bude moci šéfžalobce bránit u soudu. Jeho funkční období bude sedmileté bez možnosti opakování.

Řekni, kde ty prachy jsou

„Oceňujeme, že vláda vyslyšela doporučení Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a do novely zakotvila důležité pojistky proti politizaci státního zastupitelství,“ říká Lukáš Kraus, vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu, tedy organizace, která tuto normu řadí od roku 2013 mezi devět klíčových protikorupčních zákonů. Podpoří-li ji Senát a podepíše prezident, Fialova vláda si odškrtne důležitý úkol.

Navíc se ministru Blažkovi podařilo kvalitně sepsat i redefinici trestného činu znásilnění, která zajistí větší ochranu obětí. Ve středu hladce prošla sněmovnou do druhého čtení. Dobrý den pro právní stát.