Vstala a v záběru televizních kamer vytištěnou kopii Trumpova projevu roztrhala. „Vzhledem k alternativám to byla ta nejslušnější věc, kterou mohla učinit,“ uvedla Pelosiová. Demokraté pak prezidentův projev označili za snůšku lží a polopravd. Faktem je, že Trump, jak je u něj tradicí, úspěchy přeháněl a neúspěchy zamlčel. „Roky ekonomického rozkladu skončily. Dny, kdy naše země byla využívána, znevýhodňována či dokonce čelila od jiných zemí pohrdání, jsou dalece za námi,“ prohlásil Trump. „Stav naší unie je silnější, než byl kdy dříve.“

To, že je americká ekonomika ve slušném stavu, je pravda. „Je to jeho hlavní trumf. Jde o taková čísla, jako je růst HDP nebo růst všech indexů na kapitálových trzích,“ uvádí v USA žijící český investiční bankéř Ondřej Jonáš. Podle Jonáše ale i v době vysokého růstu USA zdvojnásobily svůj deficit. „Trump funguje jako po nás potopa,“ uvedl Jonáš pro ČRo.

Na Mars i na Měsíc

Trump označil za úspěch i nové obchodní dohody s Kanadou a Mexikem a rýsující se smlouvu s Čínou. Zdůraznil i porážku Islámského státu.

Podobně jako prezidenti před ním nešetřil plány do budoucna. Slíbil let na Měsíc, na Mars, likvidaci AIDS do deseti let. Konzervativním voličům nadbíhal plány na omezení drog a potratů. Uvedl, že zlikviduje ilegální imigraci a naopak podpořil legální přistěhovalectví. „Legální imigrace nesčetnými způsoby obohacuje naši zemi a posiluje naši společnost."

Přes množství útoků střelnými zbraněmi odmítl Trump změnit legislativu. „Dokud budu prezidentem, budu vždy chránit druhý dodatek ústavy o vašem právu držet a nosit zbraně,“ slíbil.

„Trump demokratům ukázal, že je efektivní, neúprosný politický rétor, který se nezastaví před ničím,“ uvedla analýza CNN. Kampaň k listopadovým volbám se Trumpovým projevem každopádně rozběhla naplno.