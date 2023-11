Luboš Palata | Foto: Deník

Zatím moje vládo,

píšu pořád ještě moje. Protože vás jsem přede dvěma roky nadšeně volil a doufal, že to Andreje Babiše dostane od moci. S pomocí Boží se to podařilo. Byl jsem hrdý na to, jak jsme se postavili k Ukrajině, že už konečně ze Strakovy akademie nejsou slyšet ty babišovské bláboly. Že jsme důstojně zvládli naše předsednictví v Evropské unii a konečně nebyli jen brblajícím kibicem, ale skutečným evropským hráčem, který kope za tým Evropa.

Byl jsem rád, když se Babiš nestal ani prezidentem a na Hrad přišel někdo tak důstojný, jako je generál Petr Pavel.

Vím, že všechno něco stojí, a bylo mi jasné, že to, jak Babiš vyhazoval peníze vidlemi, napořád nešlo. A že se muselo dupnout na brzdu. Když putinovské Rusko zahájilo agresi proti Ukrajině a když se ukázalo, že všechen náš plyn nakupujeme z Ruska, bylo jasné, že zima bude drahá. Byla, ale dali jsme to. Hlavně že bylo čím topit a svítit. Dokonce jsem chápal, že nepomáháte lidem tolik jako v jiných zemích Unie, protože jsme prostě víc v háji.

Inflace mě samozřejmě štvala, ale z něčeho se ty dluhy za dva roky covidu musely zaplatit. V práci nám samozřejmě nepřidali, a to málo, co bylo naspořené, banky úročily tak, jak úročí, takže jsem prostě o něco zchudl. Ale dobrá, to se prostě stává, pomáhat Ukrajině není zadarmo.

Dokonce i ten váš úplně nesrozumitelný úsporný balíček jsem zkousl. Byť kamarád, co jezdí do Polska, říká, že tam se nám smějí, proč škrtáme, když máme už teď jeden z nejmenších deficitů a dluhů v EU.

Ale když jsem v pondělí viděl toho týpka z Energetického regulačního úřadu, který vypálil do lidí, že zdraží regulovanou část elektřiny o 75 procent oproti letošku, zatmělo se mi před očima. Ani to vaše dodatečné vysvětlování, že to bude ve výsledku méně, mě fakt neuklidnilo.

Elektřinu zdražovat oproti loňsku? Teď? Kdy plyn tak klesl? Po tom všem? Vy jste se už úplně zbláznili? Koukejte s tím něco udělat. A hned!

Zatím ještě váš volič Karel.