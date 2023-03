Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Vypadá to, že koncem března tým premiéra Petra Fialy představí návrh důchodové reformy. Úterní jednání koaličních špiček napovědělo, že ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením lidovce Mariana Jurečky už jen ladí poslední detaily. Ten sice ještě plánuje schůzky s opozicí a sociálními partnery, ale shoda ve vládním táboře je klíčová.

Pokud se kabinetu podaří schválit zákon, na němž bude aspoň částečná shoda zleva doprava, byl by to nevídaný úspěch. Zároveň by se potvrdilo, že šéfem tak důležitého resortu nemusí být kdovíjaký odborník, ale těžká politická váha. Tou Jurečka v dané konstelaci je.

Jeho předloha nepřinese žádnou revoluci. Průběžný pilíř bude stále nosným sloupem vyplácení penzí. Běží o to, aby při stále stoupajícím počtu seniorů nepolykal větší a větší kus rozpočtového koláče. Jde totiž o mandatorní, tedy ze zákona povinné výplaty, na něž se peníze musí najít vždy. Byť by se vzaly ve školství, zdravotnictví či sociálních službách.

To šéf KDU-ČSL nechce dopustit, a proto koncepci penzijního systému odvíjí od opačného konce, tedy od podpory rodičovství. Čím víc dětí se bude rodit, tím větší jistotu slušných důchodů budou dnešní čtyřicátníci mít.

Připojištění však nejspíš bude nutné, a to s výraznou státní podporou. Jurečka počítá s tím, že Ústavní soud nesmete upravený mechanismus mimořádné valorizace. To by totiž byla pro jeho reformní plán zásadní překážka. Hodná rezignace.