Výbuch. Tak lze jedním slovem popsat snahu hnutí ANO zrušit soudní cestou zákon, jímž se měnil mechanismus mimořádné valorizace penzí. Původní zpravodaj Jan Svatoň nezískal pro své stanovisko potřebných devět hlasů svých kolegů, a proto ho v této roli nahradil Vojtěch Šimíček. V ústním zdůvodnění nálezu Ústavního soudu smetl všechny námitky ANO, které zastupovala šéfka jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová.

Ta argumentovala především retroaktivitou zákona a popřením legitimního očekávání seniorů. Inflace se totiž vyšplhala nad zákonem danou hranici pěti procent, pročež loni v červnu měli nárok na zvýšení penzí o 1700 korun. Po zásahu vlády vzrostly jen o 700 korun. Hnutí ANO se nelíbilo ani to, že koalice utnula k tomuto tématu diskusi.

Ministři Marian Jurečka a Zbyněk Stanjura při veřejném slyšení vládní postoj zdůvodňovali rozpočtovou odpovědností, neboť kdyby nezasáhli, vyšlo by to loni státní kasu na dvacet miliard korun a v dalších letech až na čtyři sta miliard. Navíc tvrdili, že opozice měla dost prostoru, aby vyjádřila svůj názor.

Většina soudců jim dala za pravdu, měli za podstatné, že senioři dostali přiměřené inflační vyrovnání, vláda chránila veřejné rozpočty a umožnila, aby zazněly protiargumenty.

Představitelé ANO a SPD byli zklamáni. Ledovou sprchou pro ně byla Šimíčkova slova, že čas, který měli na věcnou diskusi, „využili ke zjevným obstrukcím“.

Koalice asi slaví, protože verdikt by mohl odblokovat sněmovnu, která se hroutí pod náporem nočních jednání a mimořádných schůzí. Byl by to nerozumný jásot. Andrej Babiš reagoval na výrok soudu větou: „Za hnutí ANO slibuju, že až se vrátíme do vlády, budou pro nás lidi, kteří naši zemi vybudovali, zase prioritou. Tahle asociální vláda na ně kašle a skandálně je nazývá hospodářskou škodou.“

Stejně tak uvedl, že zruší většinu opatření konsolidačního balíčku a zase sníží daně. To by mělo vyděsit každého odpovědného politika. Cílem přece není potácet se ode zdi ke zdi a stále dokola měnit pravidla. To logicky musí přinášet jen deziluzi a naštvanost lidí.